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"Восточный Порт" тестирует новое перегрузочное оборудование
Тестовые запуски проходят при участии специалистов японской компании-производителя техники Mitsui Miike
Крупнейший в России угольный стивидор АО «Восточный Порт», входящий в состав портового угольного холдинга ООО «Управляющая портовая компания», объявил о начале пусконаладочных работ перегрузочного оборудования Третьей очереди. В порт уже прибыли специалисты японской компании-производителя техники Mitsui Miike.
Серия тестовых запусков стакеров и реклаймеров нужна для отладки собранного оборудования. Специалисты «Восточного Порта» совместно с представителями японской компании Mitsui Miike и «Хабаровской ремонтно-монтажной компании» (подрядная организация, осуществляющая монтаж техники на Третьей очереди) будут подключать каждую из шести машин (2 стакера и 4 реклаймера) к питанию и проверять, все ли механизмы работают исправно.
В данный момент технические специалисты уже проверяют корректный отклик первого реклаймера: режим подъема и опускания стрелы, вращение черпакового колеса стрелового конвейера и работу других узлов. В случае необходимости будут произведены дополнительные регулировки.
Пока на территории Третьей очереди нет собственных постоянных электросетей, используют передвижной дизельный генератор мощностью 520 кВА, – этого хватает для тестирования одной спецмашины.
В скором времени «Восточный Порт» завершит строительство подстанции «Угольная-2» 35/6 киловольт с двумя трансформаторами по 16 тысяч КВА.
«Впоследствии эта подстанция и будет обеспечивать основное и резервное питание Третьей очереди, порядка 28-30 миллионов киловатт/часов в год, а также основное и резервное питание первой и второй очередей существующего Угольного комплекса», - сообщил управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ.
Реклаймер – 500-тонный ковшовый погрузчик, который осуществляет забор угля со склада и отправляет его на конвейерные линии. Стакер – аналогичное многотонное оборудование, подключенное к конвейерным линиям и предназначенное для формирования угольных штабелей на складе.
Досье «Золотого Рога»: АО «Восточный Порт» (Приморский край) ─ крупнейший в России специализированный угольный публичный порт, оснащенный конвейерным оборудованием, вагоноопрокидывателями, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. Предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот порта в 2016 году составил 23,5 млн тонн угля – пятая часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна. В АО «Восточный Порт» реализуется крупнейший в Приморском крае инвестиционный проект по строительству Третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты Третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО «Восточный Порт» до 39 млн тонн угля в 2019 году. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны. Единоличным исполнительным органом АО «Восточный Порт» является ООО «Управляющая портовая компания».
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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