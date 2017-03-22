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В Большом Камне за пять лет построят 5,7 тыс. квартир
Это позволит обеспечить жильем более 14 тыс. сотрудников суперверфи
АО «Роснефтегаз» привлекает целевой кредит Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) на сумму 7,7 млрд рублей для строительства жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» и инжинирингового центра на ТОР «Большой Камень» в Приморье.
Средства будут использованы на проектирование, строительство и отделку малоэтажных многоквартирных домов.
Всего планируется строительство 5,7 тыс. квартир общей площадью 283,5 тыс. кв. м, что позволит обеспечить жильем более 14 тыс. человек. Строительство будет вестись в 2017-2022 гг.
АИЖК предоставит «Роснефтегазу» заем на срок до 31 декабря 2038 года. Ранее АИЖК планировало финансирование строительства в размере 4,9 млрд рублей, сумма увеличена по инициативе «Роснефтегаза».
Досье «Золотого Рога»: Судостроительный комплекс «Звезда» и инжиниринговый центр строятся на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта по поручению президента РФ Владимира ПУТИНА. Cуперверфь создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть», которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях, а также контракты на проектирование, строительство и поставку многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса. На базе «Звезды» планируется выпускать суда и оборудование для освоения шельфовых проектов. Стоимость судоверфи оценивается в 146 млрд рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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