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Началась экспертиза одной из наиболее популярных в Приморье рыбы
15 самых популярных торговых марок будут проверены более чем по 30 показателям качества и безопасности
Роскачество начало исследования одной из наиболее популярных в Приморском крае рыбы – минтая. Результаты будут доступны на портале Роскачества в феврале этого года. В России минтай является важным промысловым объектом, но из-за относительно низкой цены его считают не столь богатым на полезные свойства, как другие виды белых рыб.
15 самых популярных торговых марок будут проверены более чем по 30 показателям качества и безопасности, среди которых массовая доля жира и белка, полифосфаты, токсичные элементы, пестициды, микробиологические показатели. Также эксперты оценят органолептические показатели минтая (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) – так, в частности, будет проверен популярный потребительский миф о том, что мясо данной рыбы имеет слабовыраженный вкус и сухость.
Помимо этого, эксперты оценят количество льда в замороженном минтае, узнают, действительно ли рыбу «накачивают» полифосфатами для увеличения массы, а также проверят, продают ли недобросовестные продавцы минтай с истекшим сроком годности и информируют ли потребителей о том, где и когда он был выловлен.
По словам директора ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО), доктора технических наук, профессора Любови БРАМОВОЙ, одним из показателей биологической ценности минтая является сбалансированность белка по незаменимым аминокислотам. «Минтай является источником полноценного животного белка, который содержит все незаменимые аминокислоты, легко усваивается. По пищевой и биологической ценности не отличается от трески, однако имеет большое преимущество в связи с доступностью и более низкой ценой» - отмечает эксперт.
По содержанию жира относится к маложирным рыбам, однако жир богат полиненасыщенными жирными кислотами, поэтому он является источником омега-3 жирных кислот. Минтай с позиции диетологов можно отнести к диетическим видам рыб. Более того, данный вид рыбы на мировом рынке имеет неограниченный спрос.
Помимо этого, преимуществом рыбы с белым мясом является то, что она практически не содержат гистамин, который является, как известно, серьезным аллергеном.
При выборе филе минтая необходимо обратить внимание на его поверхность – отмечает Любовь Абрамова. «Она должна быть светлого цвета, без пятен, подсохших участков, которые свидетельствуют о неправильном хранении и так, называемом, обезвоживании. На поверхности не должно быть наличие снега или большого количества льда – глазури» - говорит эксперт.
Для упакованной в коробки продукции, когда невозможно посмотреть внешний вид, информацию можно получить из маркировки. Желательно, чтобы производство было на Дальнем Востоке. Кроме того, необходимо обратить внимание на сроки годности. Если же вы хотите выбрать обезглавленную неразделанную рыбу, то стоит обратить внимание на наличие толстых рубцов или желтых пятен. Если они присутствуют это значит, что рыба далеко не свежая, не раз размораживалась и снова замораживалась.
Минтай при соблюдении условий хранения, может сохранять свои качественные показатели. Так, согласно ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия», мороженая рыба должна храниться при температуре не выше –18 °C, и срок ее хранения ограничен. Если условия и срок хранения не соблюдаются, рыба теряет влагу, может окислиться. Также при колебаниях температуры, даже незначительном ее перепаде, у рыбы появляется посторонний запах, цвет становится с серым оттенком. Поэтому при хранении мороженого минтая необходимо строго соблюдать условия хранения и не допускать перепадов температуры.
Размораживая рыбу, рекомендуется переложить ее из морозильной камеры в холодильник, желательно на ночь. Оставлять ее при комнатной температуре, опускать в горячую воду или размораживать с помощью микроволновой печи эксперты не советуют. От этого ухудшаются вкусовые качества рыбы.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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