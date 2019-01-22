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Япония дорого заплатит за приморскую "Фукусиму"

22 Января 2019, 11:06 | Приморье

Стало ясно, почему наши соседи раскошелятся на радиоактивный могильник в Приморье

Япония выделит 1,16 млрд рублей на проект Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, который строится с 2013 года под Фокино.

«Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами (ДальРАО) сотрудничает с коллегами из Японии в рамках международных соглашений. Так, японской стороной будет выделено 1,158 млн рублей. Эти средства пойдут на закупку оборудования для обращения с радиоактивными отходами», - сообщил директор ДальРАО Константин СИДЕНКО на совещании с депутатами краевого парламента.

В совещании также приняли участие представители «Росатома» и «РосРАО».

«В рамках соглашения предусматривается содействие японской стороны исключительно в области ликвидации наследия «холодной войны». Участвуя в финансировании работ по его ликвидации, Япония обеспечивает и собственную безопасность от потенциальных угроз со стороны утилизируемых в Приморье радиационных объектов. Опасаясь последствий аварии подобной Фукусиме, японская сторона направляет средства на обеспечение радиационной безопасности на Дальнем Востоке. Никакого разговора о ввозе ядерных отходов в этом соглашении не ведется", - сказал Константин Сиденко, которого цитирует пресс-служба краевого парламента.

Новый центр сооружается в рамках подпрограммы «Промышленная утилизация атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядерной энергетической установкой, судов атомного технологического обслуживания и реабилитации радиационно опасных объектов на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» федеральной целевой программы «Утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-2015 годы и на период до 2020 года». Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году. Здесь будут заниматься дальнейшей утилизацией выведенных из состава Тихоокеанского флота кораблей, имеющих ядерные силовые установки, подготовкой к вывозу радиоактивных отходов за пределы края. Также планируется реабилитация территорий баз военно-морского флота, говорится. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС

Автор: Олег Клименко
Теги: отходы  центр  ТОФ  финансы  Япония  радиация  Росатом  соглашение 



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