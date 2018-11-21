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Бывший мэр Владивостока хочет производить электромобили из российских комплектующих

21 Ноября 2018, 12:18 | Приморье

Виталий Веркеенко рассказал о текущем состоянии одного из самых перспективных бизнес-проектов группы «Сумотори»

Экс-мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО, недавно возглавивший совет директоров группы компания «Сумотори», озвучил планы по созданию в Приморье завода по сборке электромобилей. Предприятие будет работать в рамках территории опережающего развития «Надеждинская».

«Изначально мы планировали первым этапом трансформацию подержанных бензиновых иномарок в электрические на площадке приморской ТОР. Но ввиду стремительного развития технологий совместно с японскими партнерами считаем целесообразным перейти сразу ко второму этапу проекта – сборке новых электромобилей. Соответственно, корректируем проект и подбираем модельный ряд, а также ведем диалог с российскими производителями комплектующих», - приводит слова г-на Веркеенко пресс-служба ГК «Сумотори».

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», для реализации проекта в марте 2017 года в с.Вольно-Надеждинское было зарегистрировано ООО «Прометей» с уставным капиталом 20 тыс. рублей. Партнером приморской компании по проекту выступает японская корпорация Arai Shoji Co. Ltd. При этом единственным учредителем «Прометея» выступает ООО «Технохолдинг Сумотори».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Технохолдинг «Сумотори» работает на российском рынке с 1998 года, осуществляет, в частности, продажу грузовой и строительный техники, запчастей, ремонт и техобслуживание. ООО «Технохолдинг Сумотори» зарегистрировано в Артеме в ноябре 2007 года. В настоящее время уставный капитал компании составляет 9 млн 356,424 тыс. рублей. 85,91% капитала компании принадлежит Виталию Веркеенко, 9,56% - ПАО «Приморское кольцо», 4,53% - Галине ВЕРКЕЕНКО. 2017-й год ООО «Технохолдинг Сумотори» закончило с чистой прибылью в размере 1,055 млн рублей.

Виталий Веркеенко руководил администрацией Владивостока с 21 декабря 2017 года по 11 октября 2018 года. После его ухода в серый дом с 29 марта функции управляющего ключевыми активами бизнес-империи выполняла Екатерина ПШЕНИЧНИКОВА, до сих пор числящаяся генеральным директором управляющей компании «ГК Сумотори». Заместителем гендиректора группы работает отец экс-мэра Василий ВЕРКЕЕНКО.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: Япония  проект  электромобили  Виталий Веркеенко  инвестиции  тор "надеждинская"  "сумотори" 



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