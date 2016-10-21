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Энергетики пригрозили военным рубильником
В Приморье котельные, административные здания и иные объекты попадут под ограничения энергоснабжения
АО «Главное управление Жилищно-коммунального хозяйства» («ГУ ЖКХ») с 26 октября должно ограничить поставки электроэнергии на 81 объект Минобороны в 17 городах и населенных пунктах Дальнего Востока, в том числе во Владивостоке, Уссурийске, Лесозаводск, селе Андреевка.
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в состав холдинга ПАО «РАО ЭС Востока») уже уведомило поставщика тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения для нужд Министерства обороны РФ о применении ограничительных санкций за долг в размере 81 млн рублей.
Котельные, административные здания и иные объекты будут ограничены в поставке электроэнергии, если АО «ГУ ЖКХ» не погасит задолженность, накопленную с августа 2016 года.
«ПАО «ДЭК» на постоянной основе ведет переговоры по урегулированию проблемы многомиллионной задолженности, направляет в АО «ГУ ЖКХ») с уведомления о наличии задолженности и последствиях неоплаты. В настоящее время каких-либо гарантий оплаты в адрес энергокомпании от должника не поступало», - поясняет энергокомпания.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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