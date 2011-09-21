За счет чего растет банковский рынок Приморья

Приморье постепенно прирастает новыми субъектами банковского рынка. Вместе с тем принципиально банковская карта Приморья с их приходом не изменяется. Общее количество банков держится в привычном тонусе - 40-41. Сегодня в крае действует 7 региональных приморских банков и 1 небанковская кредитная организация, а также 33 филиала инорегиональных банков.

Как рассказывают в неофициальных беседах руководители банковских подразделений Приморья, в любом случае в своем сегменте у каждого банка есть свои «фишки», с помощью которых новичок сможет «подрезать» клиентуру аборигенов.

Из числа новобранцев лишь один банк с дальневосточной пропиской - «Холмсккредитбанк», открывший год тому назад во Владивостоке операционный офис. В этом прослеживается часть стратегии развития «Холмсккредитбанка», которая направлена на расширение региона присутствия и развитие корпоративного бизнеса, в частности, связанного с морскими контейнерными перевозками. «Холмсккредитбанк» во Владивостоке традиционно предлагает весь спектр услуг для физических и юридических лиц и продолжает сотрудничество в Приморье со своими давними партнерами, транспортными компаниями, в их числе ОАО «Сахалинское морское пароходство». «Банк обладает реальными возможностями и потенциалом для развития в условиях жесткой конкуренции, и в то же время осуществляет свою деятельность с достаточной степенью осторожности и разумности, адекватно оценивая банковские риски», - говорит заместитель генерального директора «Холмсккомбанка», руководитель операционного офиса № 1 ЗАО «Холмсккомбанк» в г. Владивостоке Татьяна ТОЛСТУНОВА.

С рынка ушел в 2011 году «Востокбизнесбанк», но в июне нынешнего года открыл свои двери перед клиентами «Мособлбанк», приобретя у своего коллеги «Агропромкредитбанка», год назад покинувшего Владивосток, здание в собственность.

Кредитная организация была создана в 1992 году в Дагестане и ранее именовалась «Ватан». Позднее банк был куплен структурами банкиров Виктора и Романа КРЕСТИНЫХ, переехал во Фрязино Московской области и сменил название на «Московский Областной Банк» («Мособлбанк»). В рейтиге РБК Top100 «Мособлбанк» занимает 14-е место в ряду самых филиальных банков России на начало июня 2011 года (300 структурных подразделений по всей России).

Годом ранее банк «Региональный кредит» (выкупил точки продаж местного «Кредитного острова») и вся его филиальная сеть влилась в пришедший в Приморье ООО «Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк». Банк был основан в 1990 году в городе Буй Костромской области и имел первоначальное название «Буйкомбанк», в 2003 году произошло переименование кредитной организации. С 2007 года основными акционерами Совкомбанка являются голландские компании TBIF Financial Services B.V. (60,87%) и SovCo Capital PartnersB.V. (37,62%).

В 2008-2009 г. «Совкомбанк», по данным агентства РБК, входит в TOP-50 лучших банков России по объемам и количеству выданных кредитов малому бизнесу, а в 2011 году банк занимает 37-е место по количеству выдаваемых потребительских кредитов. В последние годы «Совкомбанк» значительно расширил свою розничную сеть (более 800 точек продаж, из них более 180 - банковских офисов), поэтому его приход во Владивосток вполне закономерен.

Последние 3-4 года в Приморье появились банки, диаметрально противоположные как по социальной миссии, так и по масштабам деятельности - «Газпромбанк» (комментарии излишни) и «Пробизнесбанк» (крупнейший банк финансовой группы «Лайф»). Во Владивостоке ОАО «Пробизнесбанк» решило сделать акцент на розничные продукты. Сегодня «Пробизнесбанк» можно смело считать кредитной организацией с зарубежным капиталом. В 2009 году в ходе дополнительной эмиссии обыкновенных акций банка доля шведского фонда East Capital Financials Fund AB в его структуре увеличилась с 12,52% до 19,93%.

«Действительно, приморский рынок достаточно интересный, но не совсем простой. Именно поэтому выходя на него, необходимо четко понимать, для чего, а точнее, для кого это делается. Успех каждого нового банка находится в прямой зависимости как от команды, которую удалось собрать, и, что сейчас особенно актуально, от технологичности самого банка», - говорит вице президент ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» Владислав ГРЕБЕНЮК.

Владислав Гребенюк считает, что в чистом виде проводить аналогию между банковскими рынками Владивостока - Хабаровска и Москвы - Санкт-Петербурга неправильно. ДФО не столь развит, как западные регионы России, хотя в последние годы правительство активно занимается развитием Дальнего Востока и Приморья в частности. Поэтому есть надежда, что на определенном этапе на смену «эмиграции» коренных приморцев придет «иммиграция» жителей из других регионов России, готовых здесь жить и работать.

«Расширение банковской сети, как правило, идет в соответствии с ранее выработанной стратегией. Вижу в этом вполне логичное развитие банковской системы в России: от центра к регионам. Где еще, как не во Владивостоке открывать новый филиал или операционный кассовый офис? Открытие банковских отделений за Уралом, как правило, подчиняется следующему «городскому» алгоритму: от городов-милионников к меньшему. Ну, а уже на базе каждого крупного города открываются точки продаж в городах-спутниках (Владивосток - Находка, Уссурийск, Артем и т.д.) или близлежащих регионах, если уж дела пойдут совсем замечательно. Одним из самых глобальных событий нахожу открытие во Владивостоке филиала «Газпромбанка», - говорит вице-президент, управляющий операционным офисом N 1 в г. Владивосток филиала НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Хабаровск Алексей КУРАШКИН.