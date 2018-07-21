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Северные корейцы продолжат работать в Приморье, но в меньшем количестве
Квота на легальную рабочую силу не так уж и велика
3,2 тыс. рабочих из Северной Кореи смогут работать на территории России на период до 22 декабря 2019 года, сообщил глава Минвостокразвития, сопредседатель российско-северокорейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр КОЗЛОВ.
«Президент РФ Владимир ПУТИН дал поручение Минтруду продлить разрешение на осуществление трудовой деятельности на территории РФ граждан КНДР на период до 22 декабря 2019 года. По состоянию на июль 2018 года, все поступившие заявки на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации гражданами КНДР одобрены и уже выделено 3 200 квот, в ближайшее время данные будут опубликованы Минтрудом», - заявил г-н Козлов на «круглом столе» по вопросам развития Дальнего Востока в Москве.
На последней стадии решение будет принимать управление занятости, которое присутствует в каждом регионе.
«При наличии потребности рабочих мест и заявок от населения в первую очередь будут трудоустраивать местное население, и потом еще раз подтверждать ту квоту, которая подтверждена Минтрудом», - пояснил глава Минвостокразвития.
В начале февраля посол РФ в Пхеньяне Александр МАЦЕГОРА сообщил, что Россия начала отправлять на родину северокорейских трудовых мигрантов в соответствии с резолюцией СБ ООН. Он уточнил, что всего в России трудится около 37 тыс. рабочих из КНДР - в строительстве, лесной отрасли, сельском хозяйстве, на рыбных заводах. Средняя зарплата у них - около $500 в месяц.
«Граждан КНДР, проживающих и работающих на территории Приморья, никто насильно не высылает на родину. Они вправе находиться на территории РФ до истечения срока разрешения на право пребывания в нашей стране. По результатам рассмотрения заявок работодателей на 2018 год было согласовано привлечение в Приморье работников из КНДР в количестве 9 264 человек. Однако эта квота была отклонена Минтрудом России», - сообщил агентству «Интерфакс-Дальний Восток» представитель регионального департамента по координации правоохранительной деятельности.
По данным региональных властей, в настоящее время в Приморье трудиться около 10 тыс. рабочих из Северной Кореи. В основном они заняты в сельском хозяйстве и строительстве.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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