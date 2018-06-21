Сидеть в СИЗО стало выгодно

Один день, проведенный в следственном изоляторе будет приравниваться к полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима

Госдума одобрила во втором, основном, чтении поправку в Уголовный кодекс РФ. В соответствии с ней один день нахождения в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. К примеру, экс-мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ находится под стражей уже более двух лет. По новой версии – три года!

Поправка была поддержана на заседании нижней палаты в среду при рассмотрении соответствующего законопроекта во втором чтении, который находится на рассмотрении уже 10 лет.

Так один день, проведенный в СИЗО, согласно законопроекту, будет приравниваться к полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии; двум дням в колонии-поселении.

В настоящее время для фигурантов уголовных дел отбытый в СИЗО срок засчитывается вне зависимости от назначенного ему наказания по правилу «день за день».

Согласно законопроекту, правило «день за день» сохранится для отбывающих срок в тюрьмах, колониях особого и строгого режима.

Законопроект предлагает ввести новые правила расчета в случае назначения домашнего ареста на время следствия - приравнивать два дня на дому к одному дню в колонии - вне зависимости от строгости режима. Пока в таких ситуациях также используется правило «день за день».

В третьем чтении законопроект планируется рассмотреть на заседании палаты 21 июня.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток