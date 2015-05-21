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Дальневосточный завод "Звезда" передал "Роснефти" два спецсудна
Нефтемусоросборщики будут работать в акватории Находкинского нефтеналивного морского торгового порта
Дальневосточный завод "Звезда" (г. Большой Камень) в четверг передал НК "Роснефть" два бонопостановщика-нефтемусоросборщика "РН Посьет" и "РН Аскольд", построенных на заводе.
Специализированные уда созданы для работы в акватории портов и являются универсальными судами для выполнения широкого спектра задач, в том числе ликвидации разливов на поверхности моря нефти и нефтепродуктов, очистки акватории от плавающего мусора, транспортировки и постановки боновых заграждений.
Оба судна построены на ДВЗ "Звезда" (входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, ДЦСС) по заказу ООО "Нефтепромлизинг" (входит в структуру "Роснефти").
В ДЦСС входят ОАО "ЦС "Дальзавод", ОАО "Востокпроектверфь", ОАО "Дальневосточный завод "Звезда", ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр", ОАО "Хабаровский судостроительный завод", ОАО "Амурский судостроительный завод".
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото ОАО "ДЦСС".
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