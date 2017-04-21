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"Роснефть" опровергает слухи о низком качестве топлива в Приморье

21 Апреля 2017, 19:46 | Приморье

Ситуация искусственно «подогревается», заверяют в компании

Проверка, проведенная после жалоб автовладельцев на бензин, продаваемый на автозаправочных станциях ООО «РН-Востокнефтепродукт» (дочерняя структура НК «Роснефть») в дальневосточных регионах, не показала снижения качества топлива.

Проверка проводилась под руководством вице-президента ПАО «НК «Роснефть» по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил КОНРОЙ, которая прибыла на Дальний Восток в середине апреля, чтобы разобраться с ситуацией.

По данным компании, дополнительная проверка подтвердила полное соответствие топлива всем требованиям стандартов качества.

«Ситуация искусственно «подогревается» рядом интересантов, среди которых - недобросовестные конкуренты, так называемые «автоюристы», представители блогосферы и просто мошенники, пытающиеся получить «дивиденды» на распространяемых слухах, в том числе, посредством размещения в социальных сетях фальшивых видеороликов», - говорится в сообщении ООО «РН-Востокнефтепродукт».

Все результаты проверки качества бензина переданы в генеральную прокуратуру РФ.

Ранее соцсети и СМИ сообщили о массовых жалобах автолюбителей на низкое качество бензина на АЗС «Роснефти» в Приморье.

Все обращения от автовладельцев однотипные, люди жалуются на бензин марок Аи-92 и Аи-95, сообщают о последовавших после заправки поломках топливной системы автомобилей.

В Хабаровском крае ситуацию на контроль взял глава региона Вячеслав Шпорт. Власти заявляли о намерении настаивать на выплате гражданам компенсаций, в случае если поломка автомобиля связана со сниженным качеством бензина.

Сама компания сообщала, что качество топлива проходит многоступенчатый контроль, охватывающий все основные этапы транспортировки и хранения. Неоднократные дополнительные проверки топлива на Дальнем Востоке показывали соответствие качества всем необходимым нормам.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

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Теги: "Роснефть"  качество  бензин  топливо 



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