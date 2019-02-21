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В Приморье впервые за три года отмечен рост новостроек
Но уровень 2014 года по вводу жилья пока не достигнут
В Приморском крае в 2018 году впервые за последние три года отмечен рост ввода жилья – 29,5% по сравнению с 2017 годом. Всего за счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию 7137 квартир общей площадью 534 тыс. кв. метров. К таким выводам пришли специалисты Приморскстата, проанализировав итоги прошлого года.
- Наибольший ввод жилья в Приморском крае был достигнут в 2014 году (672 тыс. кв. метров). С 2015 года темпы жилищного строительства замедлились. Спад строительства жилья продолжался три года подряд и за это время ввод жилья сократился на 39%, - комментирует статистические итоги года в области жилищного строительства руководитель Приморскстат Наталья БАУКОВА. - В 2018 году впервые наметился рост ввода жилья, по сравнению с предыдущим годом он составил 29,5%. Хотя уровень 2014 года по вводу жилья пока и не достигнут.
- Наталья Георгиевна, где достигнут наибольший рост ввода жилья?
- Наибольшая доля приходится, конечно, на долю краевого центра - 52% ввода жилья по краю (в 2017 – 25%). Во Владивостокском ГО построено 4 240 новых благоустроенных квартир общей площадью 277 тыс. кв. метров, в 2,7 раза больше прошлого года.
- Где еще, кроме Владивостока, растет ввод жилья?
- Наибольшие темпы роста жилищного строительства отмечались в Красноармейском (в 3.4 раза), Дальнереченском (в 2.9 раза), Лазовском, Яковлевском, Черниговском (в 2 раза) районах. Среди городских округов, кроме Владивостокского, ввод жилья вырос в Дальнереченском (на 30%) и Находкинском (на 8%).
- Сколько жилья построено индивидуальными застройщиками?
- В 2018 году введено жилых домов общей площадью 213 тыс. кв. метров, что составило 105% к 2017 году, причем во Владивостокском городском округе за счет средств индивидуальных застройщиков построено 41.5 тыс. кв. метров (234 квартиры), в 1,5 раза больше, чем в 2017 году.
- А строится жилье в сельской местности?
- В сельской местности сдано около 88 тыс. кв. метров жилья или 16% введенного жилья по краю. Все жилье введено индивидуальными застройщиками.
- Можно узнать площадь введенных квартир?
- Средняя площадь одной квартиры, введенной в 2018 году, составила по краю около 75 кв. метров, в том числе построенной организациями – 58 кв. метров, населением -140 кв. метров.
- Если сравнить темпы жилищного строительства Приморского края с Российской Федерацией, то какую картину мы можем наблюдать?
- Ситуация достаточно отрадная. Темп роста ввода жилья в Приморье в 2018 году один из самых высоких среди регионов страны (выше только в городе федерального значения Севастополе – 169% и Республике Коми – 130.3%). В целом по Российской Федерации, по предварительным данным, ввод жилья сократился по сравнению с 2017 годом на 5%. Еще большее снижение наблюдалось по Дальневосточному федеральному округу – на 11%. Рост ввода жилья в ДВФО, кроме Приморья, еще отмечался только в Хабаровском крае (на 1.1%).
- Активность застройщиков зависит, в первую очередь, от покупательской активности населения. А для покупателей важна, прежде всего, цена. По сравнению с 2017 годом, цены на жилье выросли или снизились?
- На конец 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на первичном рынке выросли на 6,4%, на вторичном – на 6,7%. Стоимость 1 кв. метра общей площади квартир в IV квартале 2018 года на первичном рынке жилья в Приморском крае составила 73.1 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья – 87,1 тыс. рублей. На конец 2018 года Приморский край по стоимости жилья на первичном и вторичном рынках жилья занимал второе место после Сахалинской области, где стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на первичном рынке составила 95.9 тыс. рублей, а на вторичном рынке – 108.8 тыс. рублей. Первенство по стоимости, как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, традиционно сохраняют за собой города федерального значения Москва и Санкт-Петербург. Цены в обеих столицах в 2-3 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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