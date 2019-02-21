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В Приморье приведут в порядок "ворота в Китай"
Реконструкция погранпереходов начнется уже во второй половине года
Начало работ по реконструкции погранпереходов между Россией и Китаем в Приморском крае, запланировано на второе полугодие. Кто этим будет заниматься - Федеральная таможенная служба (ФТС) или министерство транспорта – пока не определено.
«Сейчас идет процесс обсуждения. В ближайшее время будет определена структура, которая займется развитием, реконструкцией пунктов пропуска. Как один из вариантов, это будем мы. Другие варианты - подразделения Минтранса. Это решится до истечения полугодия, после чего начнется работа», - сообщил журналистам во Владивостоке заместитель руководителя ФТС Александр ПОПОВ.
На данный момент на Дальнем Востоке 35 пунктов пропуска находятся в неудовлетворительном состоянии. Глава Минтранса Евгений ДИТРИХ ранее сообщал, что на обустройство пограничных переходов РФ до 2024 года планируется дополнительно направить около 20 млрд рублей, в том числе 11,9 млрд рублей Дальнему Востоку.
«Сегодняшнее положение дел в пунктах пропуска не устраивает никого - ни службы в пунктах пропуска, ни участников внешнеэкономической деятельности, ни правительство. Мы понимаем, что это создает угрозу развития внешнеэкономической деятельности, это признано на всех уровнях», - сказал г-н Попов.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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