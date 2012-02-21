Нововведения Совкомбанка: Нашел кредит дешевле - вернем все проценты!

Кредитными программами Совкомбанка активно пользуются сотни тысяч россиян. С 10 февраля 2012 года у новых заемщиков Совкомбанка появляется возможность на практике проверить, насколько кредиты банка выгодны и доступны.

Согласно нововведениям Совкомбанка, кстати, зафиксированным в договоре, заемщику дается 14 дней для поиска более дешевого предложения. Так, получив за этот период кредит с аналогичным пакетом услуг и более низкой стоимостью кредита в ином банке, клиент имеет право отказаться от кредита Совкомбанка без каких-либо дополнительных оплат. Для этого достаточно предоставить подтверждающие документы о получении заемных средств на более выгодных условиях и вернуть сумму кредита в Совкомбанк. Проценты за пользование кредитом платить не надо, а комиссий Совкомбанк не взимает.

«Золотой Рог».