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Морской порт Суходол будет строиться с учетом всех экологических требований
Строительство планируется начать уже в текущем году
В конце декабря 2014 года, один из крупнейших инвестиционных проектов холдинговой компании "Сибирский деловой союз" (СДС), на территории Приморья по строительству специализированного на перевалку угля морского порта с грузооборотом 20 млн тонн, получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Проектом предусмотрены технические решения, обеспечивающие минимальное воздействие на окружающую среду, в частности установление закрытых от ветров складов, что исключает вынос пыли за пределы территории терминала, текущий мониторинг выбросов, позволяющий контролировать интенсивность погрузоразгрузочных работ, и т.д.
Специалисты-экологи, поначалу, отнесшиеся к проекту скептически настороженно, высказали все свои замечания и пожелания по проекту проектировщикам нового угольного терминала: угольной пыли не должно быть! Именно с этим учетом, приняв во внимание важные замечания экологов, и, безусловно, под их жестким мониторингом и контролем будет строиться новый современный терминал.
Реализация такого крупного инфраструктурного проекта даст мощный толчок не только развитию угольного экспорта из России в восточном направлении, но и привлечет новые инвестиции в Приморье, считают приморские эксперты. Шкотовский район получит дополнительно, на третьем этапе строительства около 1000 новых рабочих мест, ожидается и улучшение социального фона - строительства жилья, улучшение социальной инфраструктуры района.
К окончанию третьей очереди строительства, новый порт должен выйти на полную мощность в 20 млн тонн. Для доставки угля в порт предусмотрена электрифицированная железнодорожная ветка протяженностью 10,6 км от станции Смоляниново, ДВЖД, ОАО "РЖД" до портовой станции Порт Суходол. Последняя предназначена для разгрузки поступающего в порт угля и будет построена с 20 путями. Непосредственно для приемки грузовых судов в порту запланировано построить два грузовых причала, способных принимать суда грузоподъемностью до 120 тыс. тонн. Технологические линии комплекса, производительностью 3,5 тыс. тонн угля в час, обеспечат высокую скорость обработки судов и вагонов, соответственно будет достигнута главная цель - исключить простой транспортных средств.
Расчеты показывают, что работа построенного нового специализированного морского терминала обеспечит ежегодные экспортные поставки из России на мировой рынок на сумму от 70 до 90 млрд рублей. Суммарные ежегодные налоговые поступления от работы Морского порта "Суходол" составят более 2 млрд рублей, значительная их часть будет направляться, в консолидированный бюджет Приморского края и в бюджет Шкотовского района.
Скорейшая реализация этого инвестиционного проекта, уже на первом этапе позволит снять напряжение и вынести за пределы городской инфраструктуры операции по перевалке сыпучих навалочных грузов - в частности угля, что положительно повлияет на экологию таких городов, как Владивосток и Находка, вынужденных принимать такие нехарактерные для специализации своих портов грузы, как уголь, кокс или руда.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток
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