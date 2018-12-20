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Полпред Трутнев оставил нового губернатора Приморья без подарка
Полпред президента РФ в ДФО нарушил традицию, зато гарантировал поддержку
Вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ нарушил традицию и на представлении нового губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО обошелся без символичного подарка виновнику торжества и пожелал главе региона скомплектовать профессиональную команду для решения существующих задач.
«Я дарил ТАРАСЕНКО (прежний глава Приморья) инструмент (строительный мастерок – Прим. авт.), он собирался достраивать «Хаятты». Олег Николаевич (Кожемяко) принял абсолютно правильное решение и я его поддерживаю, - не надо строить гостиницы за бюджетный счет, их надо продавать. Поэтому, мне что, мешок для денег ему дарить? Так они в бюджет поступят», - сказал г-н Трутнев журналистам после церемонии вступления г-на Кожемяко в должность губернатора края.
Ранее вице-премьер на представлении врио главы Якутии подарил Айсену НИКОЛАЕВУ компас, врио губернатора Магаданской области Сергею НОСОВУ - старательский лоток, врио губернатора Амурской области Василию ОРЛОВУ - каску.
Автор фото - Евгения Приймак
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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