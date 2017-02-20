В Приморье нажали нужную кнопку

Проблема с установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» после вмешательства властей близка к разрешению

В Приморье с подачи властей, похоже, найден инструмент решения проблемы обязательного наличия системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на импортных автомобилях, парализовавшей в начале года ввоз подержанных иномарок из Японии и Кореи. Владельцы застрявших автомобилей на прошлой неделе начали получать паспорта транспортных средств (ПТС), а в дальнейшем импортерам обещана установка желанной «тревожной кнопки» через компанию «Дальтест», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

17 февраля на таможне Владивостока владельцы автомобилей начали получать первые паспорта транспортных средств (ПТС, в просторечии именуется «синькой»), которые ранее не могли получить из-за отсутствия установленной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Документы на машины получают те владельцы, кто уплатил таможенные платежи. Только за первые два дня было выдано более 300 ПТС.

В настоящее время таможня работает в усиленном режиме: без выходных с 8:00 до 22:00. Такой режим сохранится до тех пор, пока все, кого коснулась эта проблема, не получат документы на свои машины.

Для получения паспорта транспортного средства необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину. Прийти можно по одному из двух адресов — на Стрельникова, 14 или Березовую, 25а во Владивостоке.

Досье «Золотого Рога»: С 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей - обязательным условием стала установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Однако регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, нет. В итоге за первые полтора месяца с начала года на складах только Владивостокской таможни скопилось около одной тысячи машин.

«Скользкой» темой не преминули воспользовались коммунисты, устроившие из собрания на привокзальной площади очередную пиар-акцию. В итоге сотрудниками полиции были задержаны 6 граждан за нарушение общественного порядка. «Правонарушители доставлены в отдел полиции. По факту нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования составлены административные протоколы», - сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

И тем не менее, на собрании выступавшие потребовали ясности - положения нового Техрегламента остались без изменения, и владельцы опасаются, что вновь привезенные автомобили не смогут пройти через таможню.

«С каждым разом для нас эти машины все дороже и дороже. А вообще их запретить - это значит лишить нас возможности поменять авто. Очень дорого даже сейчас поменять машину, а что значит пойти купить в салон? Далеко не каждый из нас имеет такую возможность. Единственный вариант - это купить поддержанную машину. Лишать нас такой возможности без нашего на то мнения, не спросив, - это просто безобразие и беспредел», - цитирует «Интерфакс» жительницу Владивостока Екатерину ЛАЙКО, в свое время ставшую известной как председатель «Общества обманутых дольщиков Владивостока».

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ ранее обратился к вице-премьеру, полпреду президента РФ в ДФО Юрию ТРУТНЕВУ с инициативой отсрочить действие нововведений на полгода.

«Разработчики нового регламента таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации поддержанных автомобилей. Новые автомобили оснащают устройством прямо на конвейере, соответственно на поддержанных автомобилях этого оборудования нет. А для нас, дальневосточников, это очень важный вопрос. Поэтому я предложил отложить применение новых правил регистрации хотя бы на полгода. ЭРА-ГЛОНАСС - большой шаг вперед с точки зрения безопасности вождения, однако регламент необходимо доработать, и над этим сейчас работает Минпромторг», - заявил глава региона.

На встрече с общественниками на прошлой неделе он уточнил, что председатель правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВУ поручил решить этот вопрос двум вице-премьерам: Юрию Трутневу и Дмитрию РОГОЗИНУ.

Параллельно в Приморье пытаются решить проблему своими силами. На встрече с губернатором представитель Дальневосточного регионального центра «Дальтест» Владимир Демьяненко сказал, что соглашение с ЭРА-ГЛОНАСС находится в стадии подписания.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в настоящее время есть действующая компания с похожим названием - ООО «Дальтест», зарегистрированное во Владивостоке в сентябре 2013 года с уставным капиталом 12 тыс. рублей. Основной вид деятельности этой компании: «Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания». Единственным учредителем этой компании является Александр РУДЕНКО, гендиректором – Оксана РОДИНА (ранее компанию возглавлял Владимир ДЕМЬЯНЕНКО). А вот негосударственное образовательное учреждение «Дальневосточный региональный центр тестирования «Дальтест» (зарегистрировано во Владивостоке по ул. Светланская, д. 25) было ликвидировано еще в начале 2015 года. Среди учредителей этой организации был Дальрыбвтуз.

«У нас уже есть договоры на поставку сертифицированных кнопок, дилерское соглашение на подписи, готовим персонал к установке этих устройств. Принцип действия таков: после установки данные устройств будут передаваться в ГЛОНАСС, где им присвоят идентификационные номера. Сейчас в центре тестируются несколько образцов тревожных кнопок. Мы планируем «обкатать» процесс установки до 15 марта», - пояснил Владимир Демьяненко.

По его словам, у компании есть необходимый опыт для работы: у центра сертификации есть испытательная лаборатория, сеть станций техобслуживания по установке сигнализации.

В свою очередь Владимир Миклушевский отметил, что Минпромторгу поручено решить проблему с установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанных автомобилях.

«Руководитель этой компании пообещал в ближайшее время наладить процесс производства и установки упрощенных устройств, которыми можно будет оснащать подержанные авто. Само устройство обещает быть недорогим. Нет сомнений, что решения, которые приняты, будут выполнены. Я гарантирую, что мы доведем дело до логического конца, до тех пор, пока механизм ЭРА-ГЛОНАСС не заработает на бэушных иномарках», - сказал глава региона.

По мнению экспертов, патовую ситуацию можно разрешить после внесения изменений в действующий регламент Таможенного союза.

«Вся эта неразбериха возникла из-за того, что нет системного подхода, связанного с достаточно сложным вопросом, как вводить новый регламент. И второе — нет координации с таможней: Минпромторг выпускает одни постановления, у таможни действуют свои. В результате этой ситуации мы теряем деньги, клиентов. Страдают не только дилеры, но страдает и отношение к марке, не говоря уже об отношении к министерству», - заявлял вице-президент Российской ассоциации автодилеров Андрей ПЕТРЕНКО.