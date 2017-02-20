Приморцы просят оставить в покое праворульные автомобили

Собрание общественности поддержало добровольную установку ЭРЫ-ГЛОНАСС на ввозимые иномарки

Жители Владивостока 19 февраля в ходе собрания на привокзальной площади потребовали от властей отменить обязательную установку системы ЭРА-ГЛОНАСС на ввозимые из-за границы подержанные и новые автомобили, сделав выполнение этого пункта Техрегламента добровольным. В мероприятии приняли участие не более 350 человек, по факту сотрудниками полиции задержаны 6 граждан за нарушение общественного порядка.

«Правонарушители доставлены в отдел полиции. По факту нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования составлены административные протоколы», - сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

С 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей - обязательным условием стала установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Однако регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, нет. В итоге за первые полтора месяца с начала года на складах только Владивостокской таможни скопилось около одной тысячи машин.

После вступления в силу новых правил Технического регламента склады Владивостокской таможни стали стремительно заполняться автомобилями, владельцы которых не могли получить паспорта транспортных средств, а значит, поставить их на учет в автоинспекции

Накануне после вмешательства в ситуацию федеральные чиновников таможня начала выдачу документов. Однако приморцы требуют ясности - положения нового Техрегламента остались без изменения, и владельцы опасаются, что вновь привезенные автомобили не смогут пройти через таможню.

Участники собрания проголосовали за принятие резолюции, в которой потребовали отменить обязательную установку ЭРЫ-ГЛОНАСС на автомобили, вводить подобные нормы, обеспечив реальную возможность их выполнения, а также провести прокурорскую проверку.

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ обратился к вице-президенту Юрию ТРУТНЕВУс инициативой отсрочить на полгода действие нововведений.

«Разработчики нового регламента таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации поддержанных автомобилей. Новые автомобили оснащают устройством прямо на конвейере, соответственно на поддержанных автомобилях этого оборудования нет. А для нас, дальневосточников, это очень важный вопрос. Поэтому я предложил отложить применение новых правил регистрации хотя бы на полгода», - заявил ранее глава региона.

На встрече с общественниками он уточнил, что председатель правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил решить этот вопрос двум вице-премьерам: Юрию Трутневу и Дмитрию РОГОЗИНУ.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток