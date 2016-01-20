Экс-директор ТМК, построившей Золотой мост во Владивостоке, останется под домашним арестом

Суд продлил срок ареста до середины марта по ходатайству следствия

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок домашнего ареста бывшего гендиректора «Тихоокеанской мостостроительной компании» (ТМК) Виктора ГРЕБНЕВА, обвиняемого в крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Известный топ-менеджер настаивает на своей невиновности.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой рог», Виктор Гребнев, руководивший ЗАО "ТМК" до сентября 2014 года, обвиняется в мошенничестве, растратах и злоупотреблении полномочиями. Менеджеру вменяется причинение ущерба предприятию в 420 млн рублей.

Арбитражный суд Приморского края 19 августа 2015 года ввел в ТМК конкурсное производство, назначив конкурсным управляющим Дмитрия ЛИЗУНОВА. Кредиторская задолженность ТМК на тот момент составляла 6,78 млрд рублей, из которых 90 млн рублей - долги по зарплате перед 644 работниками.

Ранее Дмитрий Лизунов обратился в УМВД России по городу Уссурийску с заявлением о привлечении к уголовной ответственности лиц, ответственных за организацию и ведение финансово-хозяйственной деятельности в компании, действия которых привели к банкротству.

Сведения о наличии признаков преднамеренного банкротства были получены из заключения аудиторской компании, которая провела анализ финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности ТМК.

По факту невыплаты зарплаты рабочим ТМК было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал последний гендиректор компании Игорь НЕСТЕРЕНКО. На момент начала расследования долги на предприятии составляли около 35 млн рублей. Позднее они выросли до 85 млн рублей. В отношении Нестеренко также расследуется уголовное дело о махинациях на 55 млн рублей. По решению суда он арестован.

Досье "Золотого Рога": ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» занимается строительством мостов, надземных автодорог, тоннелей и подземных дорог, другими строительными работами. Уставный капитал АО составляет 3 млн рублей, он разделен поровну между ООО «Илан» и ООО «Эмити» (Владивосток). Вантовый мост Золотой через бухту Золотой Рог - один из объектов, которые были возведены во Владивостоке к саммиту АТЭС. Вместе с мостом на остров Русский он стал основой для новой транспортной системы Владивостока.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток