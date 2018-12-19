Восточная стивидорная компания усилила меры экологической безопасности

Компания установила анализаторы пыли и точку метеорологического контроля на угольном терминале

ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в Global Ports) установила на угольном терминале прибор автоматизированного контроля выбросов в атмосферный воздух и организовала автоматический пункт наблюдения за метеорологическими параметрами.

Оборудование приобретено компанией в соответствии с соглашением, подписанным между терминалом ВСК, Федеральным агентством морского и речного флота, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), администрацией Приморского края и ФГУП «Росморпорт» в июне 2018 года.

Терминал установил анализатор пыли Topas, предназначенный для измерений массовой концентрации аэрозольных частиц в атмосферном воздухе и воздухе рабочих зон, а также компактную метеостанцию WS600-UMB, оснащенную датчиками для определения параметров окружающей среды: температуры и влажности воздуха, скорости и направления ветра.

Для обеспечения бесперебойного функционирования анализатора пыли и компактной метеостанции специалисты ВСК смонтировали солнечную автономную электростанцию, размещенную на базе 20-футового контейнера.

ВСК, в соответствие с пунктами соглашения, обеспечивает передачу данных измерений напрямую на сервер Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, а также в ФГБУ «Приморское УГМС».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Контейнерный терминал ВСК в порту «Восточный» является крупнейшим на Дальнем Востоке и одним из ключевых в России. Мощности составляют 650 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. Кроме того, ВСК осуществляет перевалку угля. По данным участников рынка, ВСК в 2017 году перевалила около 1,6 млн тонн угля. Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Активы группы расположены на Балтике и Дальнем Востоке. Компания управляет пятью терминалами в России и двумя в Финляндии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток