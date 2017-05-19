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К берегам Приморья приближается авианосец США

19 Мая 2017, 10:48 | Приморье

Это запоздалая заокеанская реакция на недавний пуск ракеты Северной Кореей

Военно-морские силы США начали передислокацию авианосец «Рональд Рейган» к Корейскому полуострову в связи с очередным обострением ситуации в регионе, связанным с недавним пуском баллистической ракеты Северной Кореи.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, авианосец проведет учения с другим кораблем ВМС США «Карлом Винсоном» в этом районе.

Испытание очередной ракеты КНДР состоялось в ночь на 14 мая. 15 мая Пхеньян официально подтвердил успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, упала она в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Впервые была достигнута высота в две тысячи километров.

Авианосец «Рональд Рейган» - девятый корабль типа «Нимиц». Назван в честь 40-го президента США. Корабль заложен 12 февраля 1998 года, спущен на воду 4 марта 2001 года, введен в состав флота США 12 июля 2003 года. Порт приписки авианосца - Сан-Диего (штат Калифорния).

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: запуск  авианосец  США  ракета  КНДР 



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Комментарии

  • Псевдоним14:25, 19.05.2017#

    Как можно пролететь 800 км и при этом достич высоты в 2000 км?

  • Псевдоним14:25, 19.05.2017#

    Как можно пролететь 800 км и при этом достич высоты в 2000 км?

  • 36215:07, 19.05.2017#

    Товарищ Трампов, опасно стучать стеклянными яйцами, могут разбиться.

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