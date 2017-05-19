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К берегам Приморья приближается авианосец США
Это запоздалая заокеанская реакция на недавний пуск ракеты Северной Кореей
Военно-морские силы США начали передислокацию авианосец «Рональд Рейган» к Корейскому полуострову в связи с очередным обострением ситуации в регионе, связанным с недавним пуском баллистической ракеты Северной Кореи.
Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, авианосец проведет учения с другим кораблем ВМС США «Карлом Винсоном» в этом районе.
Испытание очередной ракеты КНДР состоялось в ночь на 14 мая. 15 мая Пхеньян официально подтвердил успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, упала она в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Впервые была достигнута высота в две тысячи километров.
Авианосец «Рональд Рейган» - девятый корабль типа «Нимиц». Назван в честь 40-го президента США. Корабль заложен 12 февраля 1998 года, спущен на воду 4 марта 2001 года, введен в состав флота США 12 июля 2003 года. Порт приписки авианосца - Сан-Диего (штат Калифорния).
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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