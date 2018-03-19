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Руслан Кондратов переизбран гендиректором ОАО "Терминал Астафьева"
Как минимум, еще на пять лет
Президент и основатель группы компаний «Аква-Ресурсы» Руслан КОНДРАТОВ (на фото справа) переизбран генеральным директором ОАО «Терминал Астафьева» (оператор угольного терминала в Находке) на очередные 5 лет.
Г-н Кондратов возглавил компанию в марте 2013 года, сменив на посту гендиректора Руслана ГАЛИЦКОГО.
Кондратов Руслан Викторович родился 9 июня 1972 года в Одессе. В 1995 году окончил Одесскую государственную морскую академию по специальности «судовождение на морских путях». 2006-2007 гг. – депутат Законодательного собрания Приморского края. 2017-2012 гг. – депутат Государственной думы РФ IV созыва.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ОАО «Терминал Астафьева» с 2011 года переваливает уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, имеет собственный морской причал, глубина которого позволяет производить погрузку судов дедвейтом до 57,5 тыс. тонн. Руслану Кондратову напрямую принадлежит 23,97% акций компании, ООО «Титул» (Владивосток) владеет 28,78%, Ирина ГРАНАТОВА – 22,37%, рыболовецкий колхоз «Огни Востока» - 15,04%.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ООО «Тихоокеанский балкерный терминал»
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