Встретить Новый год без долгов предлагают приморцам ДГК и ДЭК

В акции могут принять участие абоненты, получающие объединенную квитанцию в Владивостоке, Артеме, Партизанске и Лучегорске

Совместную акцию по списанию пени «В Новый год без долгов» для своих абонентов проведут АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) и ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК). Энергетики предлагают потребителям погасить задолженность за услуги электроснабжения, тепло- и горячего водоснабжения и сэкономить на оплате штрафных санкций.

В акции могут принять участие абоненты АО «ДГК» и ПАО «ДЭК», получающие объединенную квитанцию в Владивостоке, Артеме, Партизанске и пгт. Лучегорск. Сумма начисленной пени будет списана тем потребителям, которые в период с 1 ноября 2018 года по 20 декабря 2018 года полностью погасят задолженность перед АО «ДГК» за тепло, горячую воду и перед ПАО «ДЭК» и электроэнергию, оплатят текущие начисления за ноябрь, а также внесут рекомендуемый платеж за электроэнергию за декабрь 2018 года.

Акция действует на всей территории Приморья. Все те потребители филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт», которые погасят задолженность за электрическую энергию, оплатят начисления ноября и рекомендуемый платеж за декабрь.

Факт списания пени будет отражен в единых квитанциях, которые абоненты получат в январе 2019 года. Не смогут воспользоваться предложением только те граждане, задолженность которых направлена в суд для принудительного взыскания.

Газета «Золотой Рог», Владивосток