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Передавать показания по счетам стало удобнее

18 Декабря 2018, 13:51 | Приморье

Дальэнергосбыт внедряет сервис автоматизированного приема показаний путем системы голосового распознавания

В филиале ПАО «Дальневостоная энергетическая компания» - «Дальэнергосбыт» в тестовом режиме внедрен сервис автоматизированного приёма показаний путем системы голосового распознавания

В рамках реализации программы по повышению качества обслуживания потребителей ПАО «ДЭК» на территории Приморского края расширен спектр сервисов по приему показаний приборов учета электроэнергии и горячего водоснабжения. С 20 по 25 декабря передать показания, кроме уже имеющихся способов, можно будет с помощью системы голосового распознавания.

Сервис автоматизированного приёма показаний приборов учёта обеспечивает обработку обращений клиентов по телефону контакт-центра -  8-800-100-3-777 и по телефону 8(423) 245-78-80 при условии выбора пункта «передача показаний» в голосовом меню.

Для передачи показаний клиенту необходимо назвать номер своего лицевого счета и показания прибора учёта электроэнергии и (или) ГВС. В ходе приема показаний системой выполняется проверка на корректность передаваемых данных и соотнесения их с предыдущими показаниями. Так, если потребитель попытается передать показания, значение которых меньше указанных в базе, система сообщит ему о данной неточности и предложит проверить достоверность показаний еще раз.

В случае возникновения затруднительных ситуаций в распознавании синтеза речи потребителя после двух неудачных попыток система переведёт звонок на оператора контакт-центра, который примет показаний приборов учёта.

Для удобства клиентов ПАО «ДЭК» режим работы операторов Контакт-центра на период приема показаний (с 20 по 25 число) продлен с понедельника по пятницу: с 08.00 до 21.00, в субботу и воскресенье: с 09.00 до 19.00.

Внедренный сервис позволит оптимизировать дистанционное обслуживание потребителей, существенно упростит для клиентов компании процедуру передачи показаний.

Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в группу «РусГидро») - образовано в 2007 году путем слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет более 39 ГВт.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: ДЭК  сервис  энергетика  платежи  "РусГидро" 



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