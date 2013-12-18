Разрабатывать проект ядерного могильника в Приморье будут москвичи

К участию в аукционе на проектно-изыскательские работы по строительству объекта "Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае" допущены четыре проектные организации.

Как уже сообщал ZRPRESS.RU, аукцион стоимостью почти в 211 млн рублей был объявлен корпорацией "Росатом" на официальном сайте госзакупок. Заказчиком выступает ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО".

Центр объемом около 40 тыс. кубометров должен быть построен в районе бухты Сысоева (ЗАТО Фокино). При этом вопрос о опасном хранилище не выносился на общественное обсуждение, а ученые опасаются, что новый объект может стать площадкой для захоронения радиоактивных отходов со всего Дальнего Востока и стран АТР.

О том, что проект пошел, говорит тот факт, что 17 декабря к участию в аукционе были допущены четыре проектные организации - ЗАО "Научно-производственное объединение "Спецпроект", ОАО Головной институт "ВНИПИЭТ" (оба - Санкт-Петербург), ОАО "Государственный специализированный проектный институт", ОАО "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" (оба - Москва).

По сведениям ZRPRESS.RU, основные шансы на победу в конкурсе у ОАО "Государственный специализированный проектный институт". Именно этот участник предложил наименьшую цену - 146,6 млн рублей. По условиям конкурса, значимость критерия "цена" составляет 70%, еще 20% приходится на "качество работ/услуг и квалификация участника", оставшиеся 10% - на сроки. Отметим, что "Государственный специализированный проектный институт" указал самые большие сроки по реализации - 5 лет, тогда как ОАО "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" ставил планку в 2 года, а остальные участники - в 3 года.

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ уже заявил, что "важно сделать работу над проектом со стороны "Росатома" максимально открытой, а также до начала реализации проекта принципиально обсудить его с общественностью".

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Сергей КИРИЕНКО в свою очередь пояснил, что создание центра вызвано, прежде всего, необходимостью улучшением экологической ситуации ЗАТО Фокино. Сегодня приближается срок окончания эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов, находящихся в этом городе.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.