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Разрабатывать проект ядерного могильника в Приморье будут москвичи

18 Декабря 2013, 16:22 | Приморье

К участию в аукционе на проектно-изыскательские работы по строительству объекта "Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае" допущены четыре проектные организации.

Как уже сообщал ZRPRESS.RU, аукцион стоимостью почти в 211 млн рублей был объявлен корпорацией "Росатом" на официальном сайте госзакупок. Заказчиком выступает ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО".

Центр объемом около 40 тыс. кубометров должен быть построен в районе бухты Сысоева (ЗАТО Фокино). При этом вопрос о опасном хранилище не выносился на общественное обсуждение, а ученые опасаются, что новый объект может стать площадкой для захоронения радиоактивных отходов со всего Дальнего Востока и стран АТР.

О том, что проект пошел, говорит тот факт, что 17 декабря к участию в аукционе были допущены четыре проектные организации - ЗАО "Научно-производственное объединение "Спецпроект", ОАО Головной институт "ВНИПИЭТ" (оба - Санкт-Петербург), ОАО "Государственный специализированный проектный институт", ОАО "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" (оба - Москва).

По сведениям ZRPRESS.RU, основные шансы на победу в конкурсе у ОАО "Государственный специализированный проектный институт". Именно этот участник предложил наименьшую цену - 146,6 млн рублей. По условиям конкурса, значимость критерия "цена" составляет 70%, еще 20% приходится на "качество работ/услуг и квалификация участника", оставшиеся 10% - на сроки. Отметим, что "Государственный специализированный проектный институт" указал самые большие сроки по реализации - 5 лет, тогда как ОАО "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" ставил планку в 2 года, а остальные участники - в 3 года.

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ уже заявил, что "важно сделать работу над проектом со стороны "Росатома" максимально открытой, а также до начала реализации проекта принципиально обсудить его с общественностью".
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Сергей КИРИЕНКО в свою очередь пояснил, что создание центра вызвано, прежде всего, необходимостью улучшением экологической ситуации ЗАТО Фокино. Сегодня приближается срок окончания эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов, находящихся в этом городе.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: аукцион  экология  отходы  Росатом 



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Комментарии

  • Псевдоним16:51, 18.12.2013#

    Разработчиков оставить жить вблизи могильника, тогда будет хоть какая-то гарантия, что это Г-но не полезет наружу

  • Псевдоним21:19, 18.12.2013#

    А эксплуатировать кто по твоему будет? Разумеется, товарищи компетентные

  • Пиранья17:23, 18.12.2013#

    Зачем нам жителям нашего города и п, Дунай, это надо? Пусть разрабатывают проекты возле всеми любимой Москвы. Ненадо превращать Приморский край в помойку. Очнитесь.

  • Псевдоним21:20, 18.12.2013#

    Очнись, лодки тут у нас, а не в Москве!

  • Надо срочно отсюда валить19:12, 18.12.2013#

    Упс

  • Валера19:13, 18.12.2013#

    Настал мой час

  • Псевдоним21:06, 18.12.2013#

    а че не на таймыре? или на новой земле? а еще лучше в подмосковье! и дешевле выйдет. работяг из азии там полмосквы. а то сюда опять гастеров придется завозить. похоже дв собираются китайцам сливать. ну мы этого дожидаться не будем. сами свалим из пидарасии.

  • Псевдоним21:21, 18.12.2013#

    Дубы не иначе, уж сколько разжевывали про этот центр кондиционирования, что бисер перед свиньями. Речь идёт об утилизациии наших лодок, коими всё побережье усыпано. А спецов проектироващиков таких спец. сооружений у нас просто нет.

  • Псевдоним22:20, 27.12.2013#

    Такие добрые, о нас заботятся! Отходы со всего мира повезут для переработки к нам. Только дебил поверит, что только наши отходы здесь будут храниться.

  • Псевдоним22:09, 18.12.2013#

    Официально было заявление, что утилизировать будут только радиоактивные корабли, которые брошены в приморском крае уже очень много лет. Кто там заботится об экологии , должен понимать, что это необходимо. За собой е мусор все убирают, так здесь такой же принцип.

  • Володя14:36, 19.12.2013#

    Псевдоним-дебилоид, это корабли не приморские а российского флота и мусор не наш, поэтому за 50 лет надо было найти место непригодное для проживания людей, построить объект с хранилищем и возить на утилизацию на этот объект, но не в населённых пунктах строить постоянно действующее вредное производство. Вот это и есть забота об экологии и жизни людей а юг Приморья больше приспособленпод сельское хозяйство и зоны отдыха.

  • Псевдоним15:11, 19.12.2013#

    А давно ли Приморье не часть РФ? А что их бездумно топили - привет нашему советскому детству. А производство по утилизации чем вредно, ели не секрет? Просто, полагаю, если бы технологически было просто перевезти - так и поступили

  • Псевдоним22:25, 27.12.2013#

    Производство по утилизации чем вредно?Вы в своем уме?? Наверное в Москве живете. . .

  • Псевдонимка12:14, 19.12.2013#

    может быть все что угодно. тут пишут об "официальных сообщениях", а что их мало уже было? говорят-то одно, а делают другое, и с нами советоваться никогда эта власть не будет.

  • expert12:35, 19.12.2013#

    Кириенко (отец, Владилен Яковлевич Израитель), носит фамилию матери. Никаким местом к ядерной тематике не прислонялся, был функционером путинской команды и назанчен в росатом путиным. Тот же сердюков в другом фантике. Такой радетель за интересы Фокино + московские гопники-строители вселяют уверенность в очередном балге для Приморья. Ха-ха-ха-ха. . .

  • бетта12:39, 19.12.2013#

    Почитайте в интернете, что пишут о деятельности Кириенко профессионалы атомного дела. Его к стенке нужно ставить, а не слушать. . . .

  • Псевдоним15:12, 19.12.2013#

    "Профессионалы атомного дела" - кто Нигматулин? Или зелёные? Просто нагуглите сколько пусков станций было до 2006 и сейчас, а критика всегда будет

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