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Разрабатывать проект ядерного могильника в Приморье будут москвичи
К участию в аукционе на проектно-изыскательские работы по строительству объекта "Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае" допущены четыре проектные организации.
Как уже сообщал ZRPRESS.RU, аукцион стоимостью почти в 211 млн рублей был объявлен корпорацией "Росатом" на официальном сайте госзакупок. Заказчиком выступает ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО".
Центр объемом около 40 тыс. кубометров должен быть построен в районе бухты Сысоева (ЗАТО Фокино). При этом вопрос о опасном хранилище не выносился на общественное обсуждение, а ученые опасаются, что новый объект может стать площадкой для захоронения радиоактивных отходов со всего Дальнего Востока и стран АТР.
О том, что проект пошел, говорит тот факт, что 17 декабря к участию в аукционе были допущены четыре проектные организации - ЗАО "Научно-производственное объединение "Спецпроект", ОАО Головной институт "ВНИПИЭТ" (оба - Санкт-Петербург), ОАО "Государственный специализированный проектный институт", ОАО "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" (оба - Москва).
По сведениям ZRPRESS.RU, основные шансы на победу в конкурсе у ОАО "Государственный специализированный проектный институт". Именно этот участник предложил наименьшую цену - 146,6 млн рублей. По условиям конкурса, значимость критерия "цена" составляет 70%, еще 20% приходится на "качество работ/услуг и квалификация участника", оставшиеся 10% - на сроки. Отметим, что "Государственный специализированный проектный институт" указал самые большие сроки по реализации - 5 лет, тогда как ОАО "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" ставил планку в 2 года, а остальные участники - в 3 года.
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ уже заявил, что "важно сделать работу над проектом со стороны "Росатома" максимально открытой, а также до начала реализации проекта принципиально обсудить его с общественностью".
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Сергей КИРИЕНКО в свою очередь пояснил, что создание центра вызвано, прежде всего, необходимостью улучшением экологической ситуации ЗАТО Фокино. Сегодня приближается срок окончания эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов, находящихся в этом городе.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Володя14:36, 19.12.2013#
Псевдоним-дебилоид, это корабли не приморские а российского флота и мусор не наш, поэтому за 50 лет надо было найти место непригодное для проживания людей, построить объект с хранилищем и возить на утилизацию на этот объект, но не в населённых пунктах строить постоянно действующее вредное производство. Вот это и есть забота об экологии и жизни людей а юг Приморья больше приспособленпод сельское хозяйство и зоны отдыха.
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expert12:35, 19.12.2013#
Кириенко (отец, Владилен Яковлевич Израитель), носит фамилию матери. Никаким местом к ядерной тематике не прислонялся, был функционером путинской команды и назанчен в росатом путиным. Тот же сердюков в другом фантике. Такой радетель за интересы Фокино + московские гопники-строители вселяют уверенность в очередном балге для Приморья. Ха-ха-ха-ха. . .
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