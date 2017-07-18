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Процесс "квоты под киль" запущен - Трутнев
Доля инвестквот составляет 20% от общих квот на вылов
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей встречи с главой государства Владимиром ПУТИНЫМ доложил, в частности, о реализации программы инвестиционных квот в рыболовстве.
Президент поинтересовался, все ли документы, связанные с выделением «квот под киль», вышли, и как работает этот механизм.
«Квоты под киль» работают, мы контролируем. Постоянно в правительстве совещания проводятся. В общем, процесс запущен», - ответил Юрий Трутнев.
Инвестиционные квоты на вылов водных биоресурсов введены федеральным законом от 3 июля 2016 года. Их доля составляет 20% от общих квот на вылов. Предполагается, что 15% инвестквот будет направляться на строительство судов, 5% - на создание рыбоперерабатывающей инфраструктуры.
Вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ пояснял, что распределение инвестквот будет осуществляться между теми, кто реализует инвестпроекты по строительству судов или рыбоперерабатывающих предприятий. Порядок подачи заявок на них предусматривает требования закона о рыболовстве о вылове рыбы только российскими судами.
В обосновывающих материалах должна содержаться информация о финансово-экономической модели, при этом приведенная стоимость инвестпроекта должна быть положительной, срок окупаемости тоже не может быть более 10 лет. Финансовое обеспечение должно предусматривать 5%-ную банковскую гарантию.
Досье «Золотого Рога»: В Приморье крупнейшими рыбодобывающими компаниями являются ПАО «Находкинская база активного рыболовства» (НБАМР), ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ) и ООО «Ролиз». Последнее перебазируется на Камчатку под крыло группы компаний «Норебо» долларового миллиардера Виталия ОРЛОВА.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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