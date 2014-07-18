Через Приморье проследовала первая в этом году партия обогащенного уранового продукта

Во время стивидорных работ уровень радиации не превысил естественного фона в 15 мкр/ч

Перевалку груза осуществило ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, оператор контейнерного терминала в порту Восточный). Груз предназначен для изготовления топлива для атомных электростанций и произведен на обогатительных предприятий ГК "Росатома" для потребителей из стран АТР.

ВСК на данный момент является единственным на Дальнем Востоке России терминалом, имеющим лицензии на работу с грузами всех существующих классов опасности, включая 7-ой класс, к которому и относится ОУП.

Шесть 20-футовых флет-рек (flat rack) контейнеров с упаковочными комплектами с обогащенным гексафторидом урана прибыли на ВСК железнодорожным транспортом и были перегружены на специализированное судно.

В пресс-службе ВСК отметили, что транспортировочные и перегрузочные операции с флет-рек контейнерами на территории ВСК проводились с соблюдением всех необходимых мер безопасности, предусмотренных для работы с опасными грузами.

Ядерную и радиационную безопасность обеспечивало ОАО "Санкт-Петербургский "Изотоп", дочернее предприятие ОАО "Техснабэкспорт".

На каждом технологическом этапе производился постоянный радиационный контроль транспортных упаковочных комплектов, транспортного оборудования, территории терминала, осуществлялся индивидуальный дозиметрический контроль персонала.

Контрольные мероприятия также проводились со стороны Ростехнадзора, морской администрации порта Восточный, таможенной и пограничной службы.

Во время стивидорных работ уровень радиации не превысил естественного фона в 15 мкр/ч.

Это уже третья поставка обогащенного урана, прошедшая через терминал ВСК.

Предыдущие две состоялись в ноябре и декабре 2013 года, а пилотная партия, положившая начало маршруту по доставке обогащенного уранового продукта, прошла через причалы ВСК в октябре 2012 года.

Контейнерный терминал ВСК в порту "Восточный" является крупнейшим на Дальнем Востоке России и одним из ключевых российских терминалов, через который осуществляется транспортировка контейнеров.

Текущие мощности ВСК составляют 550 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. По данным компании, на существующей территории терминал может расширить свою пропускную способность в 4 раза.

Global Ports - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке. Терминалы группы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал" и "Моби Дик" в Санкт-Петербурге, "Усть-Лужский контейнерный терминал" в Усть-Лужском портовом кластере, "Восточная стивидорная компания" в порту Восточный) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк Хельсинки" и "Мулти-Линк Котка").

Основными акционерами Global Ports являются компания Transportation Investments Holding Limited ("Н-Транс", владеет 30,75%) и APM Terminals B.V. (владеет 30,75%).

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток