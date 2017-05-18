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Дешевые авиабилеты из Владивостока скоро закончатся
В дни Восточного экономического форума улететь из Приморья в Москву будет не по карману
Авиакомпании уже реализовали свыше 70% билетов по программе субсидирования перевозок пассажиров между европейской частью России и Дальним Востоком. С начала продаж 1 апреля на начало мая продано более 310 тыс. льготных билетов на общую сумму 2,15 млрд рублей. Наиболее востребованным маршрутами являются направления из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Хабаровск.
Программа осуществляется с 1 апреля по 31 октября. А это значит, что в момент максимального спроса на авиаперелеты из Владивостока в Москву, который традиционно отмечается в дни проведения на острове Русский Восточного экономического форума (ВЭФ), дешевых авиабилетов днем с огнем не сыщешь. Так, год назад во время проведения форума стоимость билетов в эконом-класс на беспосадочных рейсах доходила до 90 тыс. рублей, а купить билеты в бизнес-класс было практически невозможно.
Всего в 2017 году в рамках субсидируемых полетов планируется перевезти до 447 тыс. пассажиров, из федерального бюджета на проект дальневосточных перевозок выделено 2,9 млрд рублей.
Билеты по специальному тарифу, составляющему 50% от средней цены за билет на каждом направлении, могут приобрести граждане РФ пенсионного возраста, молодежь до 23 лет, а также инвалиды и сопровождающие их лица. Полеты выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Алроса», «Якутия», «Икар», «Нордстар», «Сибирь», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «Вим-Авиа» и «Северный ветер».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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