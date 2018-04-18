Проект "Поколение М" продвинет юных дизайнеров из Приморья

Юные модельеры в возрасте от 11 до 18 лет могут принять участие в региональном этапе конкурса по направлению fashion

Компания МТС при поддержке администрации Приморского края и администрации города Владивостока запускают масштабную просветительскую программу в сфере моды для талантливых детей и подростков в рамках всероссийского творческо-благотворительного проекта «Поколение М».

Юные модельеры в возрасте от 11 до 18 лет могут принять участие в региональном этапе конкурса по направлению fashion. Для этого им необходимо загрузить свои эскизы на сайт «Поколения М» - pokolenie.mts.ru. Лучшие работы определит звёздный наставник проекта - знаменитый российский кутюрье Юлия ДАЛАКЯН, трех победителей ждет индивидуальная консультация с дизайнером и специальный подарок от МТС. Кроме того, все участники автоматически вступят в борьбу за приз федерального этапа конкурса – поездку в Москву и стажировку в одном из ведущих модных домов России.

«Наш благотворительный проект направлен на то, чтобы предоставить возможность талантливым детям вне зависимости от места жительства и материального достатка семьи развивать свои таланты. Все что для этого нужно – доступ в интернет. На творческой площадке проекта pokolenie.mts.ru ребята могут не только участвовать в конкурсах по 15 творческим направлениям, в том числе и в сфере моды, но и учиться: смотреть мастер-классы звездных наставников, получать прикладные знания. Таким образом, мы дарим нашим детям вдохновение и азарт, которые помогут им сделать новый шаг на пути к своей мечте», - сказала директор филиала МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА.

Прикоснуться к миру высокой моды талантливые подростки из Приморья смогут не только в интернете. В рамках федерального fashion-тура в поддержку «Поколения М» куратор проекта дизайнер Юлия Далакян посетит Владивосток. Она проведет открытый мастер-класс, на котором разберет модные образы, загруженные участниками на сайт pokolenie.mts.ru и поделится с ребятами профессиональными секретами. Мастер-класс состоится в 15.00 18 мая в детской школе искусств №1 (г. Владивосток, ул. Уборевича 5).

«На встрече мы поговорим о том, что на самом деле представляет собой профессия модельера, какой труд за этим стоит, какие навыки и профессиональные компетенции нужны для того, чтобы реализовать себя, на что стоит обратить внимание в самом начале своего творческого пути. Я выступаю наставником проекта «Поколение М» в сфере моды уже второй год, и мне есть чем поделиться, и есть чему научить», - поделилась Юлия Далакян.

А уже 19 мая в 18.00 в Дальневосточном федеральном университете (корпус А, Панорамный зал) состоится зрелищное шоу «FashionDay Поколения М», на котором зрители увидят коллекцию Юлии Далакян. Участие в мероприятиях бесплатное, необходима лишь предварительная регистрация в группе «Поколение М» и в социальной сети Вконтакте или по ссылкам: на мастер-класс – здесь, на показ – здесь.

«Создание благоприятных условий для творческого развития детей и подростков – одно из приоритетных направлений деятельности администрации Приморского края. Мы поддерживаем инициативы, которые позволяют ребятам реализовать себя не только в родном регионе, но и за его пределами. Важно, что в проекте могут принять участие дети со всех уголков Приморья», - рассказал и.о. директора департамента культуры Приморского края Максим БУРДЕЛО.

Организаторы подчеркивают, что если в число трех победителей регионального этапа проекта войдут дети не из Владивостока, а из других населенных пунктов Приморья, то ребятам будут обеспечены трансфер и проживание в краевом центре во время мероприятия.

«С каждым годом Владивосток укрепляется в статусе культурного центра дальневосточного региона, и во многом благодаря этому он вошел в число трех городов России, где будет представлен проект «FashionDay Поколения М». Для детей это отличная возможность проявить себя, продемонстрировать собственный взгляд на моду и на красоту, получить новые знания», - отметила начальник управления культуры Администрации г. Владивостока Светлана ШУПИРО.

«Поколение М» – крупнейший в стране творческо-благотворительный проект, реализуемый компанией МТС при поддержке министерства культуры РФ. Он представляет собой образовательную онлайн-платформу, где размещены обучающие видео от мэтров отечественного искусства и шоу-бизнеса. В рамках проекта ежегодно проходят всероссийские творческие конкурсы для школьников 6-18 лет в различных номинациях, в нынешнем, четвертом сезоне проекта таких номинаций 14, одна из них – дизайн одежды. Участники создают авторские работы и загружают их на сайт. Авторы лучших работ получают эксклюзивную возможность поехать в столицу и поработать в одной команде со звёздными наставниками.

Творческая группа проекта: Владимир ГРАММАТИКОВ Елена ПИНДЖОЯН, Полина ГАГАРИНА, Борис ГРАЧЕВСКИЙ, Арина ШАРАПОВА, Владимир ХОТИНЕНКО, Константин БРОНЗИТ, Александр АДАБАШЬЯН и многие другие. Наставники записывают для ребят видеоуроки, оценивают конкурсные работы, встречаются с молодежью в городах в ходе мероприятий проекта.

«Поколение М» – это не только образовательная платформа и творческий «лифт» для молодежи, но и новаторская система благотворительной поддержки тяжелобольных детей. Каждую загруженную работу, лайк или голос на сайте и в соцсетях проекта компания МТС превращает в живые деньги по курсу один к одному и направляет в благотворительные фонды. Так, за последние годы было собрано более 15 млн рублей на 42 дорогостоящие операции.

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток