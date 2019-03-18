Назначен гендиректор одной из крупных приморский компаний

Находкинский морской рыбный порт возглавил руководитель одной из структур Дальневосточной транспортной группы

Совет директоров АО «Находкинский морской рыбный порт» (стивидорная компания в порту Находка) избрал генеральным директором Виктора ГУСЕВА, временно исполнявшего обязанности главы компании с 17 марта 2018 года.

Контракт с г-ном Гусевым заключен сроком на один год.

Гусев также возглавляет ЗАО «Альянс Транс-Азия» (Хабаровск, входит в АО «Дальневосточная транспортная группа, ДВТГ).

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Мощности АО «Находкинский морской рыбный порт» позволяют ежегодно перерабатывать до 1,8 млн тонн экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов. Причальный фронт включает 9 причалов. На данный момент 74,95% акций стивидора принадлежит ООО «Стивидорная компания «Терминал» (Находка, Приморский край). При этом 99,91% капитала ООО принадлежит компании «Даласи» (Хабаровск), владельцами которого на паритетных началах выступают председатель совета директоров АО «ДВТГ» Раиса ПАРШИНА и Юрий ГОЛИУСОВ.

ДВТГ осуществляет транспортировку и экспедирование грузов в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Компания занимается перевозкой нефтепродуктов, леса, угля, глинозема, контейнеров.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.