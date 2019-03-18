www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.32 р. 100 JPY: 57.81 р.
EUR: 73 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Кадровый вопрос
Распечатать

Назначен гендиректор одной из крупных приморский компаний

18 Марта 2019, 17:35 | Приморье

Находкинский морской рыбный порт возглавил руководитель одной из структур Дальневосточной транспортной группы

Совет директоров АО «Находкинский морской рыбный порт» (стивидорная компания в порту Находка) избрал генеральным директором Виктора ГУСЕВА, временно исполнявшего обязанности главы компании с 17 марта 2018 года.

Контракт с г-ном Гусевым заключен сроком на один год.

Гусев также возглавляет ЗАО «Альянс Транс-Азия» (Хабаровск, входит в АО «Дальневосточная транспортная группа, ДВТГ).

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Мощности АО «Находкинский морской рыбный порт» позволяют ежегодно перерабатывать до 1,8 млн тонн экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов. Причальный фронт включает 9 причалов. На данный момент 74,95% акций стивидора принадлежит ООО «Стивидорная компания «Терминал» (Находка, Приморский край). При этом 99,91% капитала ООО принадлежит компании «Даласи» (Хабаровск), владельцами которого на паритетных началах выступают председатель совета директоров АО «ДВТГ» Раиса ПАРШИНА и Юрий ГОЛИУСОВ.

ДВТГ осуществляет транспортировку и экспедирование грузов в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Компания занимается перевозкой нефтепродуктов, леса, угля, глинозема, контейнеров.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: НМРП  Хабаровск  порт  назначение  двтг  гендиректор 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru