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В Приморье запахло Большой нефтехимией
Правительственная подкомиссия одобрила создание ТОР «Нефтехимический» под проект ВНХК
Правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке в пятницу одобрила создание ТОР «Нефтехимический» в Приморском крае. В новой ТОР будет реализован масштабный проект Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК) «Роснефти». Еще два газохимических проекта будут реализованы в ТОР «Свободненская» в Амурской области.
«Эти проекты уже начинают движение: по ним уже идут инвестиции, проводятся экспертизы проектов, выделяется земля. Предварительные консультации в правительстве уже прошли, «дорожные карты» по реализации проектов мы представляем», - сказал Юрий Трутнев.
Для создания инфраструктуры в ТОР «Нефтехимический» будет выделено 137 млрд рублей госсредств.
Ранее предполагалось, что запуск первой очереди ВНХК на 12 млн тонн переработки нефти состоится в 2020 году. Строительство второй очереди ВНХК было запланировано на 2022 год, третьей - на 2028 год. Общая мощность завода по переработке нефти достигнет 24 млн тонн, а по производству нефтехимии - до 6,8 млн тонн.
«Роснефть» уже договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта ВНХК. В СП «Роснефти» будет принадлежать 60%, доля ChemChina составит 40%.
Предварительная оценка суммы инвестиций, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, составляет около 1,5 трлн рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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