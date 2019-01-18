В Приморье выявили крупных поставщиков контрабандного краба

Мошенники отправили на экспорт в Корею, Китай и Японию живого краба на $13,8 млн

Дальневосточная оперативная таможня (ДВОТ) возбудила несколько уголовных дел по фактам контрабанды в КНР крупных партий живого краба. Преступная группа действовала на территории Сахалинской области, Приморского края и других регионов и неоднократно контрабандно вывозила из России ценные морепродукты по подложным документам.

На данный момент выявлено четыре факта контрабанды в Китай 51 тонны живого краба на 35,9 млн рублей.

Незаконным экспортом ценных морепродуктов занималась организованная группа, использовавшая различные подконтрольные им компании, в том числе и иностранные.

По данным оперативников, с привлечением этих компаний в декабре 2016 и апреле 2017 года были заключены внешнеэкономические контракты на экспорт в Республику Корея, Китай и Японию в общей сложности более тысячи тонн синего, камчатского и равношипного живого краба на $13,8 млн.

В Китай в соответствии с заключенными контрактами было отправлено четыре партии живого краба весом 50,7 тонн. При оформлении морепродуктов на экспорт мошенники заявляли недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, включая сведения о получателе товара, и его реальной стоимости, умышленно занижая ее более чем в два раза.

Уточняется, что возбуждено четыре уголовных дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой лиц).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС