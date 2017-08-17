В Приморье Вьетнам построит молочную мегаферму

Вьетнамская TH Group готова вложить 30 млрд рублей, под проект расширят границы ТОР «Михайловский»

Вьетнамский производитель и крупнейший поставщик молочных продуктов TH True Milk (входит в холдинг TH Group) готов инвестировать 30 млрд рублей в создание животноводческого комплекса в Приморском крае. Инвестор уже одобрил 30 тыс. гектаров земли из 50 тыс., которые потребуются для реализации масштабного проекта. В ближайшее время под проект будут расширены границ территории опережающего развития «Михайловский».

Ранее вице-президент TH True Milk по полевым культурам Ле Кхак КУОНГ сообщил, что инвестора заинтересовали участки Яковлевского, Спасского и Кировского районов Приморья. TH True Milk в рамках проекта в Приморье планирует строительство трех животноводческих комплексов и завода по переработке молока мощностью 300 тыс. тонн молока в год.

«Мы договорились о достаточно жестких сроках. Сейчас самое главное – подготовить земельные участки для реализации инвестпроекта. Проект большой – на 15 тыс. голов, и требует около 50 тыс. гектаров площадей. Мы примем решение о расширении ТОР «Михайловский» и включим эти участки (выделяемые TH True Milk) в границы территории опережающего развития. Постараемся это решение принять как можно быстрее. Думаю, две-три недели нам для этого вполне достаточно. Затем Корпорация развития Дальнего Востока поставит участки на кадастровый учет и посчитает, какие вложения необходимо осуществить в инфраструктуру с точки зрения энергетики, дорог и водопровода. После этого будет подписано соглашение с инвестором», - сообщил вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ по итогам совещания по проекту.

Досье «Золотого Рога»: TH Group - крупный вьетнамский производитель молочных продуктов. На долю ключевого бренда компании - TH True Milk - приходится более 50% внутреннего молочного рынка. TH Group выпускает около 50 наименований продукции (пастеризованное молоко, кефир, мороженое, питьевые йогурты, ароматизированное молоко) и реализует ее в 39 странах. TH True Milk уже реализует два проекта в России по разведению коров и выпуску молочной продукции - в Калужской области и Подмосковье.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток