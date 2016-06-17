Первый в России сверхскоростной поезд на воздушной подушке будет запущен из Китая до порта Зарубино

Пилотная модель проекта Hyperloop будет представлена на втором Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Первая модель сверхскоростного грузового поезда на воздушной подушке американского проекта Hyperloop будет представлена на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в качестве пилотного проекта рассматривается 70-километровый участок между Китаем и портом Зарубино в Приморье, а инвестором проекта в России выступает венчурный фонд Caspian VC Partners Зиявудина МАГОМЕДОВА.

Министр транспорта РФ Максим СОКОЛОВ сообщил, что Минтранс рассчитывает на участие Китая в финансировании проекта Hyperloop в России.

«Мы договорились о том, что предложим в качестве «пилота» этой компании (Hyperloop), проект развития транспортного коридора «Приморье-2». Как утверждают коллеги, инфраструктура будет создана дешевле, чем железнодорожная. То есть о 70 км можно говорить в пределах 30-40 млрд рублей при сегодняшнем курсе. Позиция Минтранса такова: проект может быть реализован без какой-либо государственной поддержки. Поскольку компания и занимается продвижением этого проекта, мы просто предлагаем свою площадку для его реализации в качестве пилота», - сказал министр.

Он уточнил, что первый промышленный образец Hyperloop планирует разработать уже к 2020-2021 гг.

Проект рассчитан на китайскую грузовую базу, а значит должен быть реализован без средств господдержки.

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) уже следит за испытаниями в рамках проекта Hyperloop, но решения об участии в нем пока не принимало.

Досье «Золотого Рога»: Hyperloop (гиперпетля) - транспортный проект по идее миллиардера Илона МАСКА, известного своими проектами электромобиля Tesla, частной космической компании SpaceX и платежной системы PayPal. Это капсула на воздушных подушках, которая должна перевозить пассажиров или грузы по трубам в условиях низкого давления (почти вакуума) со скоростью около 1,2 тыс. км/ч. Очередные испытания поезда Hyperloop в штате Невада запланированы в декабре 2016 года.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург