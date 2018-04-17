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Дешевые авиабилеты из Владивостока в Москву вновь появятся в продаже
Трутнев пообещал, что финансирование дальневосточной программы субсидирования авиаперевозок будет увеличено
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ во время визита во Владивосток пообещал, что в скором времени в продаже вновь появятся льготные авиабилеты.
«Возникла напряженная ситуация в связи с тем, что недостаточно денег выделяется на субсидии на авиационные перевозки. Поручение министерству финансов дал, оно уже оформлено. Уже видел на бумаге. Сейчас будем торопить Минфин РФ и надеемся, что эти деньги будут выделены оперативно», - сказал вице-премьер.
В настоящее время в РФ действуют четыре программы субсидирования авиаперевозок - из Москвы на Дальний Восток, в Калининград и Крым (объединены в одно постановление правительства), а также межрегиональных рейсов. На поддержку первых трех программ правительство в этом году выделило 3,8 млрд рублей, в ней задействованы семь авиаперевозчиков: «Аэрофлот» (с учетом дочерних компаний «Россия» и «Аврора»), «АЛРОСА», NordStar, S7, «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия».
В соответствии с постановлением правительства России перевозчики должны предоставить льготным категориям на каждом рейсе 30% от общего количества мест в салоне экономического класса. Осуществить перелет по субсидируемым тарифам можно с 29 марта по 1 декабря текущего года.
«Аэрофлот» продажу билетов по субсидируемым тарифам на свои рейсы и рейсы дочерних компаний «Россия» и «Аврора» начал 29 марта. И сразу же столкнулся с огромными очередями в офисах и кассах компании. В итоге авиаперевозчики в этом году распродали все льготные билеты из Владивостока в Москву за несколько дней.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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