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В Приморье начали надолго задерживать зарплату
Край попал в тройку регионов по просроченной задолженности по зарплате
Просроченная задолженность по заработной плате в России за последний месяц выросла сразу на 760 млн рублей (на 21,3%). По данным Росстата, просроченная задолженность на 1 февраля составила 4 млрд 332 млн рублей. За год задолженность по зарплате выросла на 73%, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 февраля 2016 года составила 3 млрд 538 млн рублей, или 97,1% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 января 2016 года она увеличилась на 729 млн рублей (на 26%).
Статистика отмечает, пишет деловая газета "Золотой Рог", что за период с 1 января по 1 февраля 2016 года задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств организаций отсутствовала в 13 субъектах РФ, снизилась - в 34 субъектах, выросла - в 37 субъектах, образовалась - в 1 субъекте Российской Федерации.
Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы указанной задолженности приходится на Санкт-Петербург (699 млн рублей, или 19,8%), Приморский край (369,5 млн рублей, или 10,4%), Новосибирскую область (179,7 млн рублей, или 5,1%) и Москву (158,6 млн рублей, или 4,5%).
Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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