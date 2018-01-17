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Владельцы рыбного порта в Приморье уходят в офшор

17 Января 2018, 18:28 | Приморье

Меняя номинальных собственников

ПАО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП, стивидорная компания в порту Находка) в среду сообщило о возобновлении допэмиссии обыкновенных акций объемом 231 млн рублей, приостановленной в конце прошлого года по требованию Банка России.

Допэмиссия была возобновлена 15 января после того, как компания устранила несоответствия требованиям Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг.

Допвыпуску присвоен государственн регистрационный номер 1-02-30005-F-003D.

Допэмиссию в объеме 4 млн 762 тыс. 901 обыкновенных акций номиналом 40 рублей предполагается разместить по закрытой подписке в пользу ООО «Стивидорная компания «Терминал» (Находка) по цене 48 рублей 54 копейки за одну бумагу.

В настоящее время уставный капитал ПАО «НМРП» равен 63 млн 667,56 тыс. рублей, он разделен на 1 млн 591 тыс. 689 обыкновенных акций номиналом 40 рублей. В случае полного размещения допэмиссии уставный капитал вырастет в 4 раза.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Мощности Находкинского морского рыбного порта позволяют ежегодно перерабатывать до 1,8 млн тонн экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов. Причальный фронт включает 9 причалов. Контрольный пакет ПАО принадлежит структурам, близким к АО «Дальневосточная транспортная группа» (ДВТГ, Хабаровск).

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в настоящее время в уставном капитале АО «НМРП» 39,1% принадлежат АО «ДВТГ», 21,57% - зарегистрированному в Москве ООО «Центраст». В свою очередь «Центраст» владеет 99,91% капитала ООО «Стивидорная компания «Терминал».

 Таким образом, если допэмиссия будет размещена полностью, «Центраст», на 100% принадлежащий офшору Glazore Business Services Limited получит контроль (прямо и через «СК «Терминал») над более 75% акций НМРП.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото РИА "Новости"

 

Автор: Олег Клименко
Теги: порт  офшор  допэмиссия 



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