С января должников будут лишать водительских прав

В Приморском крае более 10 тыс. неплательщиков, долг которых превышает 10 тыс. рублей, с 15 января 2016 года могут лишиться водительского удостоверения.

Вернуть права управления транспортным средством они смогут только после погашения задолженности. Об этом в ходе пресс-конференции заявил Алексей КУЗНЕЦОВ, главный судебный пристав Приморского края, руководитель ФСCП по Приморскому краю.

Алексей Кузнецов рассказал журналистам о нововведениях в законодательстве, которые позволят судебным приставам устанавливать для должников временное ограничение на право управления транспортными средствами.

"Мы долго ждали возможности применения в отношения должников ограничения их права управления транспортными средствами, - заявил Алексей Кузнецов. – Ведь тех мер, которые ранее были предусмотрены законом об исполнительном производстве, было недостаточно. Мы нередко сталкивались с ситуацией, когда должник, не имеющий собственного транспортного средства мог управлять автомобилем родственников. И у судебных приставов отсутствовал рычаг воздействия на эту категорию должников. Сейчас мы этот рычаг получили, и на наш взгляд, это позволит более эффективно работать с неплательщиками".

Федеральный закон №340, предусматривающий лишение неплательщиков водительских прав, вступает в силу с 15 января 2016 года. Ограничение права управления коснется не только автомобилей, но и морских, речных и воздушных судов, а также самоходной техники. Применять данное ограничение судебные приставы могут в отношении граждан, имеющих задолженность за алименты, возмещение вреда здоровью, имущественного ущерба, либо административные штрафы. Основное условие – долг должен превышать 10 тыс. рублей. Вернуть права управления транспортом неплательщик сможет только после погашения задолженности.

В данный момент в Приморском крае права находится в производстве более 1 млн исполнительных документов, спектр задолженностей по которым очень широк – это и алименты, и административные штрафы, и ущербы, причиненные преступлениями. Из них 10 тыс. попадают в категорию с долгами свыше 10 тыс. рублей, а значит, именно эти должники могут стать первыми, кого приставы лишат водительских прав.

Чтобы избежать ситуаций, когда неплательщик даже не знает о своей задолженности, было принято следующее решение. "Судебный пристав будет лично вручать постановление должнику, - рассказал Алексей Кузнецов. – И только после этого он может поручить неплательщику сдать водительское удостоверение в ГИБДД. Если тот откажется, то соответствующее постановление будет направлено в органы ГИБДД, должника внесут в соответствующую базу, и изъятие удостоверения произойдет уже на дороге".

Данное условие не обязательно в отношении к злостным неплательщикам. "Если должник намеренно уклоняется от исполнения судебного решения, он может быть объявлен в исполнительный розыск, и тогда личное уведомление может не производиться. Именно поэтому я рекомендую всем жителям Приморского края перед Новым годом проверить у себя наличие долгов, чтобы избежать неприятных сюрпризов", – советует Кузнецов.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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