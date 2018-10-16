В Приморье будет новый прокурор

Его нынешнее место работы - Якутия

Депутаты Законодательного собрания Приморского края на заседании во вторник единогласно одобрили кандидатуру на пост прокурора региона Николая ПИЛИПЧУКА, нынешнего прокурора Республики Саха (Якутия). Решение о самом назначении теперь будет принимать президент Владимир ПУТИН.

28 августа президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей пятнадцати генералов МВД, МЧС, ФСИН и СК, в том числе в отставку ушел и занимавший должность прокурора Приморья Сергей БЕССЧАСНЫЙ.

Николай Пилипчук родился в 1959 году, работает в органах прокуратуры с 1984 года. Прошел путь от стажера прокуратуры в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края до прокурора Республики Саха (Якутия), которым он стал в 2016 году. Имеет звание заслуженного работника прокуратуры России, награду «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и ряд других.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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