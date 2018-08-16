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Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии
В основном это касается жителей Владивостока
C 1 октября абоненты АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) в Приморском крае будут получать объединенную квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии. В ней будут отражены расчеты за услуги производителя и поставщика тепла и горячей воды АО «ДГК» и гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (обе компании входят в группу «РусГидро»).
Единые документы на оплату получат клиенты на тех территориях, где услугу горячего водоснабжения и теплоснабжения оказывает АО «ДГК» - это 226 тысяч абонентов во Владивостоке, 30,7 тысяч в Артеме, 6 тысяч в Партизанске и 9 тысяч в Лучегорске.
Передавать показания приборов учета клиенты смогут без регистрации на сайте ПАО «ДЭК», или зарегистрировавшись в системе «Личный кабинет клиента» АО «ДГК».
«Мы нацелены организовать процесс так, чтобы потребители услуг тратили на решение вопросов ЖКХ минимум времени и при этом чувствовали себя комфортно. Так, предусмотрено вести расчет в режиме «одного окна» – теперь клиенту достаточно обратиться в офис ПАО «ДЭК», чтобы получить всю информацию о своем лицевом счете, передать показания, подать заявку на установку, замену или проверку прибора учета, получить необходимые справки», – пояснил исполнительный директор ПАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ.
Расчет всех услуг, включенных в объединенную квитанцию, будут вести сотрудники ДЭК, поэтому консультации по всем вопросам, связанным с начислениями как за горячую воду (подогрев), так за тепло и электроснабжение, абоненты ДГК теперь смогут получать в офисах ДЭК.
«Дальневосточная генерирующая компания» остается теплоснабжающей организацией, отвечающей за заключение договоров теплоснабжения, правильность выставления квитанций, качественное снабжение теплом и горячей водой своих абонентов – граждан и организаций. В новой квитанции для потребителей тепловой энергии порядок, сроки оплаты и платежные реквизиты от ДГК остаются прежними. Все средства, оплачиваемые потребителями за услуги тепло- и горячего водоснабжения, продолжат напрямую поступать в ДГК», - прокомментировал заместитель гендиректора АО «ДГК» по сбытовой деятельности Дмитрий БОГДАНОВСКИЙ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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