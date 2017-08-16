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Путин потребовал строить в портах Приморья не пылящие угольные терминалы

16 Августа 2017, 18:44 | Приморье

Президент призвал учитывать интересы жителей близлежащих районов

Президент Владимир ПУТИН в ходе совещания по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада РФ, проходящего в Калининградской области, потребовал от стивидоров максимально учитывать экологические требования при перевалке угля.

«Хочу затронуть очень чувствительную тему. И в порту Мурманска, и в других морских портах, где ведется перевалка угля открытым способом, очень остро стоит проблема экологии. Имею в виду высокую концентрацию угольной пыли в воздухе», - сказал президент.

Сегодня в Приморье заявлены к реализации сразу несколько проектов по строительству угольных терминалов, в том числе в порту Восточный (группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА), в Хасанском и Шкотовском районах.

Путин напомнил, что школьник из Приморья Андрей БОЛЬ пожаловался ему на проблему с угольной пылью в порту Находка во время «Прямой линии».

«Естественно, что полностью отказаться от перевалки угля открытым способом невозможно, это вкладывалось десятилетиями. Но сегодня при развитии угольных терминалов и выборе площадок для создания новых портовых возможностей нужно уделять приоритетное внимание вопросам экологии, максимально внимательно относиться к этим вопросам. Учитывать интересы жителей близлежащих районов и внедрять новые, передовые технологии перевалки грузов на основе самых строгих экологических норм и стандартов», - сказал Путин.

Президент акцентировал внимание представителей бизнеса на этом условии.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор:
Теги: терминалы  уголь  Владимир Путин 



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