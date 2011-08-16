Охранять порядок будут сообща

В Арсеньеве создан территориальный центр охраны правопорядка – соответствующее постановление подписал глава Арсеньевского городского округа.

Цель создания такого центра – объединение деятельности дружин по охране общественного порядка, внештатных сотрудников милиции для совместной работы по профилактике правонарушений и улучшения их взаимодействия с правоохранительными органами.

Функции совета территориального центра охраны правопорядка прописаны в законе Приморского края «Об участии населения в охране общественного порядка». Так, члены территориального центра призваны изучать состояние общественного порядка на закрепленной территории и вносить в органы местного самоуправления предложения по его укреплению, организовывать взаимодействие входящих в территориальный центр охраны правопорядка граждан и обеспечивать взаимодействие с соответствующим органом внутренних дел, участвовать в пропаганде правовых знаний среди населения, обсуждать поведение лиц, нарушающих общественный порядок и правила общежития и т.д.

В состав совета территориального центра охраны правопорядка вошли представители администрации города, ОВД, совета предпринимателей, ведущих предприятий и учебных заведений города, депутаты Думы, общественность.