www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.26 р. 100 JPY: 49.56 р.
EUR: 62.04 р. 10 CNY: 81.65 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
АТР
Распечатать

Первый рейс парома из Северной Кореи должен прибыть во Владивосток 18 мая

16 Мая 2017, 17:59 | Приморье

Ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили

17 мая может стать датой начала регулярных грузопассажирских перевозок между северокорейским портом Раджин и Владивостоком, которые организует учрежденное во Владивостоке ООО «Инвестиционный Строительный Трест». В этот день паром «ManGyongBong» должен отплыть из Раджина (в 17.30 по местному времени), прибытие в порт Владивосток запланировано на 07.00 местного времени 18 мая.

Планируется, что теплоход из Северной Кореи должен будет встать на стоянку у морского вокзала порта Владивосток ориентировочно на 4,5 часа, а затем перейти на грузовой причал.

Отметим, что запуск рейсов из Раджина откладывался несколько раз из-за обострения ситуации на Корейском полуострове. Сеул и Токио не исключают, что маршрут во Владивосток может быть задействован Пхеньяном для доставки санкционных грузов, в том числе столь нужных Северной Корее деталей для ракет.

Во время пребывания во Владивостоке (два дня и одна ночь) туристы питаются и живут на судне.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», на линии будет курсировать судно «ManGyongBong», до 2006 года заходившее в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию. В первое время на пароме планируется перевозить китайских туристов из Хуньчуня и Янцзы (КНР) и российских туристов в КНДР. Ожидается, что первым рейсом во Владивосток прибудут не менее 100 пассажиров.

Предварительно цена билета в один конец составляет от 600 (8-местная каюта) до 750 (1-местная) юаней.

Согласно расписанию, в мае-июне паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока - каждую пятницу (в 20.00 по местному времени).

Паром «ManGyongBong 92» назван в честь холма под Пхеньяном. Построен в 1992 году, чтобы праздновать 80-й день рождения КИМ Ир Сена. Длина судна – 101,9 метров, осадка – 5,9 метров. Судно способно взять на борт 193 туристов, к услугам пассажиров 39 кают разной классности. В трех трюмах можно разместить до 1 тыс. тонн грузов, в том числе 24 TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Паром также выполняет пассажирские перевозки на линии: п.Раджин (КНДР) – п.Вонсан (КНДР) – п.Кымгансан (КНДР) (Алмазные горы).

Досье «Золотого Рога»: Насон - город прямого подчинения в КНДР, граничащий с китайской провинцией Гирин и Приморским краем РФ. Граница с Россией проходит по реке Туманной (Туманган). Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получили статус особой экономической зоны и «особого города», что подразумевает возможности для свободного ведения бизнеса. Свободная экономическая зона «Расон» была образована в 90-х для привлечения иностранных инвестиций и обеспечения ускоренного экономического развития региона. Зона занимает территорию городов Раджин и Сонбон (сочетание имен этих двух городов и дало название РАСОН = РАджин + СОНбон). КНДР использует «Расон» как полигон для обкатки экономических инноваций, таких, например, как свободный рынок товаров для компаний и фермерских хозяйств (в Раджине находится единственный в КНДР рынок, который дозволено посещать иностранцам).

ООО «ИнвестСтройТрест» зарегистрировано во Владивостоке в январе 2013 года специально для работы с портом Раджин в рамках перевалки грузов и придания порту инвестиционной привлекательности для его развития. Совладельцами компании на паритетных началах выступают гендиректор Владимир БАРАНОВ и Дмитрий Гриненко (гендиректор ООО «Городская транспортная система», ГТС).

Вокруг парома уже давно кипят нешуточные страсти. Читайте материал "Начало работы паромной линии Владивосток – Расон может стать поводом для войны".

Олег КЛИМЕНКО, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: паром  КНДР 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru