Первый рейс парома из Северной Кореи должен прибыть во Владивосток 18 мая

Ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили

17 мая может стать датой начала регулярных грузопассажирских перевозок между северокорейским портом Раджин и Владивостоком, которые организует учрежденное во Владивостоке ООО «Инвестиционный Строительный Трест». В этот день паром «ManGyongBong» должен отплыть из Раджина (в 17.30 по местному времени), прибытие в порт Владивосток запланировано на 07.00 местного времени 18 мая.

Планируется, что теплоход из Северной Кореи должен будет встать на стоянку у морского вокзала порта Владивосток ориентировочно на 4,5 часа, а затем перейти на грузовой причал.

Отметим, что запуск рейсов из Раджина откладывался несколько раз из-за обострения ситуации на Корейском полуострове. Сеул и Токио не исключают, что маршрут во Владивосток может быть задействован Пхеньяном для доставки санкционных грузов, в том числе столь нужных Северной Корее деталей для ракет.

Во время пребывания во Владивостоке (два дня и одна ночь) туристы питаются и живут на судне.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», на линии будет курсировать судно «ManGyongBong», до 2006 года заходившее в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию. В первое время на пароме планируется перевозить китайских туристов из Хуньчуня и Янцзы (КНР) и российских туристов в КНДР. Ожидается, что первым рейсом во Владивосток прибудут не менее 100 пассажиров.

Предварительно цена билета в один конец составляет от 600 (8-местная каюта) до 750 (1-местная) юаней.

Согласно расписанию, в мае-июне паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока - каждую пятницу (в 20.00 по местному времени).

Паром «ManGyongBong 92» назван в честь холма под Пхеньяном. Построен в 1992 году, чтобы праздновать 80-й день рождения КИМ Ир Сена. Длина судна – 101,9 метров, осадка – 5,9 метров. Судно способно взять на борт 193 туристов, к услугам пассажиров 39 кают разной классности. В трех трюмах можно разместить до 1 тыс. тонн грузов, в том числе 24 TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Паром также выполняет пассажирские перевозки на линии: п.Раджин (КНДР) – п.Вонсан (КНДР) – п.Кымгансан (КНДР) (Алмазные горы).

Досье «Золотого Рога»: Насон - город прямого подчинения в КНДР, граничащий с китайской провинцией Гирин и Приморским краем РФ. Граница с Россией проходит по реке Туманной (Туманган). Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получили статус особой экономической зоны и «особого города», что подразумевает возможности для свободного ведения бизнеса. Свободная экономическая зона «Расон» была образована в 90-х для привлечения иностранных инвестиций и обеспечения ускоренного экономического развития региона. Зона занимает территорию городов Раджин и Сонбон (сочетание имен этих двух городов и дало название РАСОН = РАджин + СОНбон). КНДР использует «Расон» как полигон для обкатки экономических инноваций, таких, например, как свободный рынок товаров для компаний и фермерских хозяйств (в Раджине находится единственный в КНДР рынок, который дозволено посещать иностранцам).

ООО «ИнвестСтройТрест» зарегистрировано во Владивостоке в январе 2013 года специально для работы с портом Раджин в рамках перевалки грузов и придания порту инвестиционной привлекательности для его развития. Совладельцами компании на паритетных началах выступают гендиректор Владимир БАРАНОВ и Дмитрий Гриненко (гендиректор ООО «Городская транспортная система», ГТС).

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