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Приморье оказалось "лидером" по задержке зарплаты
На 1 февраля жителям края недоплатили 578 млн рублей
Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 февраля 2017 года составила 3 млрд 232 млн рублей, повысившись за январь на 18,6%, следует из данных Росстата. Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы указанной задолженности приходится на Приморский край (577,9 млн рублей, или 18%), Хабаровский край (156,2 млн рублей, или 4,9%), Амурскую область (150,6 млн рублей, или 4,7%) и Санкт-Петербург (116,0 млн рублей, или 3,6%).
Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 февраля 2017 года составила 3 млрд 215 млн рублей, или 99,5% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 января она увеличилась на 495 млн рублей (на 18,2%).
Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 17 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2017 года на 12 млн рублей (в 3,1 раза).
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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