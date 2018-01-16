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"Ростелеком" хочет делать новое жилье "умным"

16 Января 2018, 10:27 | Приморье

Оператор планирует обеспечивать продвинутой инфраструктурой более 800 тыс. новых домохозяйств ежегодно

Одним из приоритетов ПАО «Ростелеком» является развитие доступа в районах массовой жилищной застройки, заявил глава оператора Михаил ОСЕЕВСКИЙ (на фото) на встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

«Мы во взаимодействии с крупнейшими региональными застройщиками сегодня к моменту сдачи дома обеспечиваем уже доступ оптики в каждую квартиру. Более того, сегодня все более и более востребованной становится реализация модели умного здания: это и система сбора информации как с внутриквартирных датчиков, так и с общедомовых; обеспечение видеонаблюдения на лестницах, на прилегающих территориях. Мне кажется, что со временем это станет вообще стандартом строительства», - сказал Михаил Осеевский.

Он уточнил, что в планах «Ростелекома» ежегодно обеспечивать более 800 тыс. новых домохозяйств такой современной инфраструктурой.

В целом стратегия развития оператора на пять лет предусматривает инвестиции за счет собственных средств компании в размере более 300 млрд рублей.

Основные направления, на которых планирует сосредоточиться компания: дальнейшее развитие базовой инфраструктуры, которая должна обеспечить в целом развитие российской экономики; расширение доступа граждан и бизнеса, в первую очередь малого и среднего, к интернету и современным цифровым технологиям; создание новых инструментов индустриального интернета, который в первую очередь ориентирован на базовые отрасли российской экономики, нефтегазодобычу, промышленность, энергетику, сельское хозяйство; дальнейшее развитие инструментов электронного государства, в первую очередь на региональном уровне.

Не менее важное направление - это информационная безопасность, кибербезопасность, обеспечение для нужд компании и для ее клиентов.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Ростелеком» - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний. Государство в лице Росимущества владеет 45,04% уставного капитала оператора, еще 3,94% принадлежит Внешэкономбанку, 16,24% - дочерней структуре оператора ООО «Мобител».

Глава макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ ранее сообщил, что у оператора значительная часть проектов в регионе связано с системами так называемого «безопасного города» (подобные муниципальные программы уже действуют в Москве и во многих других городах России).

«На Урале, например, есть проект, в котором с помощью света можно измерить различные параметры объекта на расстоянии. Эта технология пришла из военной и космической промышленностей и пока используется преимущественно в нефтегазовой отрасли. Но уже скоро она будет широко распространена. К примеру, в ЖКХ с ее помощью мы можем с точностью до сантиметра определить, где произошел порыв трубы. Новыми возможностями уже заинтересовались власти Приморского края, вопрос в стадии переговоров. Ну и, конечно, это система «умных» домов. Помимо привычной системы видеонаблюдения, сегодня мы уже протестировали множество датчиков — на дым, свет, воду, температуру и прочие параметры. Все это может быть объединено в единый комплекс. Причем все это будет доступно для любого человека. Например, для пожилых людей можно будет использовать датчики падения. Родственникам будет приходить сигнал о том, что с их родными что-то произошло», - говорил Александр Логинов.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото kremlin.ru


 

Автор: Олег Клименко
Теги: Владимир Путин  михаил осеевский  "ростелеком"  интернет  жилье 



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