По автомобилям с правым рулем 1 января нанесут смертельный удар

Дело не в долларе и пошлинах, а в российской системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

С 1 января 2017 года автомобилисты-частники, а также юрлица не смогут получить на таможне ПТС для ввоза подержанных автомобилей по новым свидетельствам о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Причиной отказа станет отсутствие в импортных машинах российской системы экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС».

«С Нового года на таможнях наченется настоящий ад, вся проблема в том, что людей никто не предупредил о том, что требования «Эры» распространяется не только на новые, но и на б/у автомобили. В регламенте «О колесных транспортных средствах» черным по белому сказано, что легковые автомобили должны быть оборудованы устройством вызова экстренных служб, — рассказал Life собеседник, близкий к Минпромторгу.

Как будет действовать запрет, рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

- С 1 января 2017 года в ПТС в раздел «Особые отметки» в обязательном порядке вносятся сведения об устройстве вызова экстренных оперативных служб для вновь выпускаемых в обращение транспортных средств. Это требование распространяется и на подержанные транспортные средства, оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, информация о котором содержится в СБКТС, - говорится в ответе ФТС на запрос Life.

СБКТС нужен для того, чтобы растаможить автомобиль. Таможенники подчеркнули в письме, что со старыми СБКТС подержанные машины с 1 января смогут получить ПТС, а для тех автомобилистов, кто будет получать новые сертификаты, без «ЭРА-ГЛОНАСС» его уже не выдадут.

«Физическое лицо фактически не сможет ввезти на территорию стран Таможенного союза автомобиль, не оборудованный кнопкой экстренного вызова. Для этого индивидуальный импортер вынужден будет провести за свой счет два краш-теста ввозимой им модели. Вряд ли кто-либо пойдет на эти хлопоты», — пояснил Олег АЛФЕРОВ, председатель правления Казавтопрома.

В АО «ГЛОНАСС» (оператора «ЭРЫ») устранились от ответа на эти вопросы. Собственно, вполне исчерпывающий ответ на этот вопрос дает и техрегламент Таможенного союза «О колесных транспортных средствах»: в 13-й главе, в частности, говорится о необходимости оснащения автомобилей категории М (легковые) и N (грузовые), впервые выпускаемых в обращение, системой вызова экстренных оперативных служб. Никакой скидки для автомобилей со вторичного рынка нет.

Пока что можно будет ввозить по старым сертификатам БКТС старые модели, если это с точки зрения экономической целесообразности позволяют прогрессивные ввозные тарифы. Но новые модификации и новые модели или же машины, на которые ранее не оформлялся сертификат, уже на дороги России не попадут.

Чисто в теории граждане, конечно, могут в индивидуальном порядке попытаться оснастить подержанный импортируемый автомобиль портативным устройством "Эра-ГЛОНАСС". К примеру, отечественная компания Fort Telecom имеет специальный блок для частников. Цена устройства — около 19 тыс. рублей. Но теперь для получения сертификата необходима оценка соответствия путём проведения краш-тестов с датчиками «Эры» на борту. Суммарно получение сертификата для таможни на автомобиль с двумя краш-тестами (минимум) обойдутся примерно в 40 млн рублей, не считая стоимости самих разбитых машин. Это делает нецелесообразным ввоз любой подержанной машины.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток