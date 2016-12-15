В Приморье китайцы помогут построить один из крупнейших в России химических заводов

Совместное предприятие с участием «Роснефти» разместится под Большим Камнем

«Роснефть» в партнерстве с китайской национальной химической корпорацией ChemChina создадут совместное предприятие в рамках «Большой Камень» в Приморском крае для строительства завода и производства полимерных покрытий и красок ежегодной мощностью до 50 тыс. тонн продукции, а также осуществления научно-исследовательской деятельности

Соответствующее соглашение подписали глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН и генеральный директор ChemChina Ян СИНЦЯН в Циндао (Китай).

«В результате реализации проекта в России будет создано крупнейшее предприятие по выпуску специальных морских и арктических судовых покрытий, лидер данного сегмента промышленности», - отмечает «Роснефть».

Продукция, планируемая к производству на заводе, будет использована в работе судостроительного комплекса «Звезда»" на Дальнем Востоке России, создаваемого по поручению президента страны Владимира ПУТИНА. В частности, «Роснефть» и ChemChina создадут рабочую группу для разработки новых полимерных покрытий морских судов различного класса, в том числе арктического.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток