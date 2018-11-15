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Верфь "Звезда" начала серийное производство танкеров

15 Ноября 2018, 13:51 | Приморье

Ранее суда типа «Афрамакс» в России вообще не строились

Судостроительный комплекс «Звезда» (Большой Камень) в четверг начал резку металла для второго танкера класса «Афрамакс». В торжественной церемонии приняли участие главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь СЕЧИН и врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО.

По факту церемония стала началом серийного производства крупнотоннажных судов на «Звезде». Закладка головного судна на открытом достроечном тяжёлом стапеле состоялась 11 сентября 2018 года, спуск на воду запланирован на 2020 год. До сих порт танкеры «Афрамакс» на верфях России не строились.

Дедвейт танкеров «Афрамакс» составляет от 80 тыс. до 120 тыс. тонн. Размеры судов позволяют им совершать заходы на большинство нефтяных терминалов в мире. Танкеры типа «Афрамакс» эффективно работают на коротких и средних маршрутах.

«Танкеры будут работать на двух видах топлива, в том числе газовом, отвечают самым последним экологическим нормам. Суда предназначены для неограниченного района плавания и будут осуществлять транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе по Северному морскому пути», - сказал г-н Сечин, выступая на церемонии.

На открытом достроечном стапеле «Звезды» сейчас идет формирование корпуса головного судна снабжения для «Роснефти». Ожидается, что в 2019 году оно будет спущено на воду для достройки, испытаний и сдачи.

В рамках посещения судоверфи Игорь Сечин и Олег Кожемяко ознакомились с работой оборудования блока корпусных производств, осмотрели открытый тяжелый достроечный стапель, строительные площадки сухого дока и завода винто-рулевых колонок "Сапфир".

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Судостроительный комплекс «Звезда» создан на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка. На сегодняшний день в портфеле заказов «Звезды» уже 26 судов: четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, десять танкеров класса «Афрамакс», десять арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тыс. тонн, арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тыс. тонн. Кроме того, ФГУП «Росморпорт» заказало «Звезде» проектирование и постройку мелкосидящего ледокола за 4,86 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: верфь "Звезда"  танкер  Игорь Сечин  "Роснефть"  запуск  Олег Кожемяко 



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