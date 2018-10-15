Приморская компания купила рыболовный траулер за 340 млн рублей

Судну более тридцати лет

ПАО «Дальрыба» (Владивосток, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Приморского края) приобрело у компании Geotex Ltd. рыболовное судно «Аделаида» за $5,1 млн (340,5 млн рублей по курсу ЦБ на дату совершения сделки 11 октября).

«Аделаида» была построена в 1985 году. Размеры судна - 60 на 13 метров.

Флот «Дальрыбы» до этого насчитывал пять судов - СРТМ (средний рыболовный траулер морозильный) «Юрий Орел», СРТМ «Залив Ольги», СРТМ «Тугур», БМРТ (большой морозильный рыболовный траулер) «Сиглан» и ПТР (приемо-транспортный рефрижератор) «Кооператор». Суда компании, работая в различных промысловых районах Дальневосточного бассейна, вылавливают до 22 тыс. тонн рыбы и морепродуктов ежегодно (в том числе минтай, сельдь, камбала, кальмар, лососевые, креветка, крабы). Из этого количества производится порядка 17,5 тыс. тонн рыбопродукции. Основными владельцами ПАО «Дальрыба» являются его гендиректор Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ (42,54%), его отец Юрий МОСКАЛЬЦОВ, занимающий должность президента (36,32%), и Николай МОСКАЛЬЦОВ (11,53%), сын Вячеслава Москальцова. Выручка компании в 2017 году составила 2,263 млрд рублей, чистая прибыль – 683,4 млн рублей.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», «Дальрыба» (Владивосток) планирует заказать два судна-краболова, начнет строить их уже в этом году. Общая стоимость судов составляет около 3 млрд рублей, итоговая цена будет зависеть от насыщения судна и исхода переговоров с верфью. «Дальрыба» ведет переговоры с несколькими банками для получения кредита на этот проект. Подрядчик пока не определен - одним из претендентов является современно оснащенная Окская судоверфь (Нижний Новгород, принадлежит UCL Holding Владимира ЛИСИНА).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток