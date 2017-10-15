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Один из крупнейших портов Приморья сменил руководителя
После перехода контроля к Роману Абрамовичу и Ко
Гендиректором АО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», стивидорная компания в порту Находка) вместо Вячеслава САРАЕВА стал Владимир ГРИГОРЬЕВ, ранее работавший в хабаровском холдинге RFP Group. Под руководством Григорьева были построены и запущены в эксплуатацию два завода - по производству лущеного шпона и пиломатериалов.
Новый гендиректор окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В Ломоносова по специальности «менеджмент», имеет степень кандидата экономических наук.
Вячеслав Сараев возглавлял «Евраз НМТП» с январа 2015 года, до этого портом руководил Владислав ЖУКОВ.
Как ранее сообщала Деловая газеты «Золотой Рог», Evraz в июне закрыл сделку по продаже 100% АО «Евраз НМТП» основному акционеру холдинга - Lanebrook Limited, конечными бенефициарами которой являются Роман АБРАМОВИЧ с партнерами, за $354,4 млн.
В рамках сделки стороны заключили соглашение о перевалке грузов, в соответствии с которым Evraz обязуется поставлять, а порт - обрабатывать грузы в определенном объеме и по определенным тарифам в течение 5 лет. После прохождения юридических формальностей из названия компании окончательно исчезнет слово «Евраз». В перспективе НМТП может стать специализированным угольным портом.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото "Евраз НМТП"
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